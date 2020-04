Cultura.- Universal se hace con la novela de vampiros Crave: ¿El nuevo Crepúsculo?

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Parece que Universal está buscando ampliar su catálogo de títulos con un poco de sangre fresca. El estudio, en un movimiento previsor, se ha echo con los derechos de la adaptación de Crave, la próxima novela de vampiros de la escritora Tracy Wolff, descrita como una historia de "vampiros para una nueva generación" contada desde un punto de vista feminista.

Tal y como explica Liz Pelletier de Entangled Published, Crave narra la vida de una niña humana que se ve envuelta en una fantasía paranormal cuando "se encuentra en el centro de un conflicto con muchas facciones en guerra tras enamorarse de un príncipe vampiro. Todo contado con una historia decididamente feminista".

Por el momento Universal no ha anunciado ningún tipo de fichaje para la producción, ni reparto ni directores ni guionistas, ya que el libro es de reciente publicación, pero promete ser un best seller entre adolescentes.

La autora, Wolff, es una exprofesora de inglés que hasta la fecha ha escrito 64 novelas enmarcadas dentro de los géneros de fantasía juvenil y paranormal, y con fuertes toques de romanticismo y erotismo en sus historias. Suya es, entre otras, la saga Play Me o los libros de An Extreme Risk Novel.

La sinopsis de Crave ofrecida por Amazon es la siguiente:

"Todo mi mundo cambió cuando entré en la academia. No hay nada correcto sobre este lugar o los otros estudiantes en él. Aquí estoy, un simple mortal entre dioses * o monstruos. Todavía no puedo decidir a cuál de estas facciones en guerra pertenezco, si es que pertenezco. Solo sé que lo único que los une es su odio hacia mí.

Luego está Jaxon Vega. Un vampiro con secretos mortales que no ha sentido nada en cien años. Pero hay algo en él que me llama, algo roto en él que de alguna manera encaja con lo que está roto en mí.

Lo que podría significar la muerte para todos nosotros.

Porque Jaxon se aisló por una razón. Y ahora alguien quiere despertar a un monstruo dormido, y me pregunto si me trajeron aquí intencionalmente, como cebo".