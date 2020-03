Cultura.- El Vive Latino de México se celebra este fin de semana a pesar del coronavirus con bajas y medidas especiales

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

En contra de la tendencia dominante en todo el mundo de aplazamientos y cancelaciones de grandes espectáculos masivos por culpa del coronavirus, el festival Vive Latino de México sigue adelante y se celebra este fin de semana del 14 y 15 de marzo.

Vive Latino es uno de los festivales más importantes de Iberoamérica y espera congregar a 70.000 personas por día con un cartel comandado por Guns n' Roses, Carlos Vives, The Cardigans, Cuarteto de Nos, Mogwai, Rodrigo y Gabriela, Andrés Calamaro, Cultura Profética, Leiva, Elefantes, Vicentico, The Rasmus o Sho-Hai.

Esos son los nombres que se mantienen en un plantel que ha perdido "por problemas de traslados y afectaciones en sus países" a Enrique Bunbury, Fangoria, Vetusta Morla, All Them Witches, Ambar Lucid, Biznaga, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man y Usted Señálemelo.

La organización del festival, que tiene lugar en el mastodóntico Foro Sol de Ciudad de México, ha decidido seguir adelante con su 21 edición a pesar de que en el resto del mundo ya se han cancelado grandes eventos como el Tomorrowland de Francia, el Ultra Music de Miami, el Coachella de California, el Viña Rock de España o los Lollapalooza de Argentina y Chile.

En el momento de tomar la decisión de seguir adelante en coordinación con las autoridades, México se mantiene en la fase 1 de propagación del coronavirus. Por lo tanto, se opta por continuar adoptando medidas como tomar la temperatura a los asistentes, ofrecer más gel antibacteriano e informar puntualmente de la situación por las pantallas.

Sin embargo y como es lógico, en las redes sociales del festival el debate está abierto y son muchos los que piden que se cancele el festival por seguridad y responsabilidad social. Como respuesta a esta preocupación, el Vive Latino ha cancelado las firmas de autógrafos que tenía programadas como "medida de higiene y seguridad".

El grupo español Vetusta Morla ha explicado que "el respeto y el cariño" hacia el pueblo mexicano en general y hacia los demás artistas y equipos de trabajo les "obliga a actuar de manera responsable y cancelar" su presenetacio*n prevista para este sábado 14 de marzo.