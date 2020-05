Cultura.- 'Zombie' de Cranberries llega a 1.000 millones de visitas y es el quinto vídeo de rock más visto en YouTube

The Cranberries

The Cranberries - THE CRANBERRIES/GETTY - Archivo

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

The Cranberries es la primera banda irlandesa en alcanzar las mil millones de visitas de un videoclip en YouTube siendo el quinto video de Rock más visto de todos los tiempos.

El vídeo de la canción, 'Zombie', del álbum 'No Need To Argue' de 1994, fue subido a Youtube en el año 2009 y ahora ha sido remasterizado con calidad 4K.

Escrito por Dolores O'Riordan como una canción de protesta después de los atentados del IRA en Warrington en que murieron dos niños e hirieron a otros 56 en marzo de 1993, 'Zombie' fue grabado en Windmill Lane Studios en Dublín y fue producido por el veterano colaborador de Cranberries Stephen Street.

La banda de Limerick sigue asi los pasos de 'November rain' de Guns n' Roses, 'Smells like teen spirit' de Nirvana', 'Sweet child o' mine' de Guns n' Roses y 'Bohemian Rhapsody' de Queen, ocupando ahora el quinto lugar en la categoría de rock.