Dani Martín se rapa, se pinta y se tatúa un pene porque le da la gana

Publicado 31/01/2020 12:58:56 CET

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Siguiendo la estela de 'La mentira', en la que criticaba la falsedad de las redes sociales, Dani Martín presenta ahora 'Lo que me dé la gana', un nuevo tema en el que nos anima a rebelarnos contra lo que se espera de cada uno de nosotros.

"Tienes que ser perfecto y convertirte en alguien de provecho. Debes hacer una carrera convencional y ser ejemplo de esta sociedad, así conseguirás que todos estemos orgullosos de tu aporte vital", comienza cantando el madrileño.

Según explica Dani, 'Lo que me dé la gana' no es un single, sino la segunda canción que muestra de su nuevo disco, aún sin fecha de lanzamiento. Y aclara que no viene acompañada por un videoclip, sino por una idea absurda que el director Alberto Van Stokkum y él tuvieron.

En el vídeo que acompaña a la respondona y guitarrera canción, Dani Martín se rapa ante la cámara, se pinta, se pone una camiseta de 'Escuela de rock' -haciendo broma con las críticas que le persiguen por su doblaje al castellano de esta película de 2004- y se tatúa un pequeño pene en el brazo. Todo ello porque le da la gana.

Y añade: "Pero que, si vosotros queréis que se convierta en single por vuestra cabezonería, ya sabéis el modus operandi: os tiene que arrasar la cabeza, quererla compartir a saco y hacerla muy viral. Es vuestra canción, haced con ella lo que os dé la gana. Podéis conseguirla en vinilo de 7 pulgadas de edición limitada, con 'La Mentira' también incluida, a partir de este viernes 31 de enero, podéis descargarla en todas las plataformas digitales, escucharla en streaming o jamás oírla, haz lo que te dé la gana".

"Esto es la unión de un montón de cosas conviviendo, esto es todo lo que escucho hecho canción, imágenes liberadoras y gamberras. Disfruta la vida, sube el volumen y grita fuerte ¡lo que me dé la gana! ¡Voy a hacer lo que me dé la gana!", remata repitiendo este mantra gamberro.