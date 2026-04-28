David Felipe Arranz, galardonado con el Premio Ciudadanos 2026 por “El Marcapáginas”

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MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El filólogo y periodista David Felipe Arranz recibirá hoy el XXXIII Premio Ciudadanos en la categoría “Sociedad de la Información” por “El Marcapáginas”, el magacín literario que presenta y dirige desde el año 2000 y que actualmente emite Radio Intereconomía, cada sábado a las 13:00 horas. La entrega del premio, que convoca cada año la Asociación Consejo Audiovisual y Digital Ciudadano, tendrá lugar en el transcurso de una gala que se celebrará hoy en Madrid, en la sede de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

A juicio del jurado, formado por miembros de la Asociación Consejo Audiovisual y Digital Ciudadano que preside Víctor Jara, “El Marcapáginas” contribuye decisivamente “a la difusión de la cultura en lengua española y en otras lenguas, siempre vinculados sus contenidos al ámbito de la lectura, la educación y la cultura, dando voz así a una diversidad de autores, autoras y tendencias culturales y literarias, lo que ha llevado a su espacio y a su director, el vallisoletano David Felipe Arranz, también filólogo hispánico y profesor de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, a convertirse en referentes del sector, siempre con un marchamo de independencia, prestigio, rigor informativo y calidad en el entretenimiento”.

Entregará el premio el presentador del Canal 24 Horas de TVE Moisés Rodríguez, que moderará un breve coloquio en torno a la importancia de la defensa “numantina” de la cultura y la literatura del galardonado en el complejo sistema de medios español, “un caso único de longevidad de un proyecto, perseverancia y pasión por la literatura”, ha anticipado. Por su parte, David Felipe Arranz ha declarado que el Premio Ciudadanos le hace especial ilusión porque había sido candidato en anteriores ediciones y, al fin, el jurado ha decidido otorgárselo por la difusión de la cultura, la literatura e incluso el teatro, “una parte esencial del ecosistema mediático que se mantiene al margen de las polarizaciones políticas y de la crispación, y que hace que seamos mejores, como diría el filósofo Stanley Cavell”.

Los miembros de la Asociación Consejo Audiovisual y Digital Ciudadano que convoca los Premios Ciudadanos son activos protagonistas de la sociedad civil y provienen de entidades públicas y privadas. Junto al presidente, Víctor Jara, forman parte del jurado el presidente del Consejo Consultivo Manuel Núñez Encabo, el expresidente del Parlamento Europeo Enrique Barón, el presidente de Mensajeros de la Paz el padre Ángel, la presidenta de APRAMP Rocío Nieto, la presidenta de ADEPS FUNDADESP María Sáinz y la coordinadora confederal de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT-UTC Paula Ruiz Torres.

Han sido también galardonados la ciudad de Adamuz, en reconocimiento a los ciudadanos y ciudadanas de la localidad, por su generosa ayuda y colaboración poniendo en valor la solidaridad ante la desgraciada tragedia ferroviaria, y varias asociaciones más y entidades sin ánimo de lucro, por su compromiso social.