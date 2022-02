David Lynch se une al reparto de la película autobiográfica de Steven Spielberg

MADRID, 7 Feb. (CulturaOcio) -

David Lynch es conocido por su trabajo como director, pero también ha participado en varios proyectos como actor. El realizador volverá a ponerse frente a las cámaras en The Fabelmans, película autobiográfica de Steven Spielberg.

Tal como señala Variety, aún no se conoce qué rol interpretará Lynch. The Fabelmans será la primera colaboración entre el cineasta y Spielberg, quien ejerce como director del filme y guionista junto a Tony Kushner. Si bien los detalles de la trama se mantienen en secreto, The Fabelmans ha sido descrito como un proyecto inspirado en la adolescencia de Spielberg en Arizona. Además de escribir el guion, Spielberg y Kushner también ejerce como productores junto a Kristie Macosko Krieger.

Junto a Lynch, ya se ha confirmado la participación de Michelle Williams y Paul Dano como los padres de Spielberg; Seth Rogen como el tío del director; Gabriel LaBelle como Sammy, álter ego de Spielberg; y Julia Butters como hermana del protagonista. El elenco también incluye a Judd Hirsch, Sam Rechner, Oakes Fegley, Chloe East, Jeannie Berlin, Robin Bartlett, Jonathan Hadary y Isabelle Kusman.

Por el momento Universal Pictures no ha revelado la fecha exacta de estreno de The Fabelmans, aunque Variety asegura que se lanzará en torno al Día de Acción de Gracias, que se suele celebrar el cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos.

Lynch es recordado por títulos como Twin Peaks, Mulholland Drive, Inland Empire, Terciopelo azul o Dune, entre otras producciones. Además, dio vida al agente del FBI Gordon Cole en la serie Twin Peaks y actuó en proyectos como Lucky o Louie.