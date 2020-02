David Otero: "Taburete, como El Canto del Loco, va a formar parte sí o sí de la historia de la música española"

Publicado 08/02/2020 14:54:58 CET

MADRID, 8 Feb.

David Otero (Madrid, 1980) está de celebración. Veinte años de canciones que arrancaron en el 2000 con el debut de El Canto del Loco y que tuvieron continuidad después en solitario: primero como El Pescao, de un tiempo a esta parte con su propio nombre.

Concretamente es el 16 de junio del 2000 el punto de partida de la prolífica carrera del madrileño, pues ese día veía la luz el álbum homónimo de El Canto del Loco (un rotundo inicio ante el ojo público, pues la banda llevaba ya un lustro buscando la luz).

Siempre con su guitarra a cuestas, ha ido David cambiando a través de sus canciones. "Según vas creciendo la vas quitando distorsión a la guitarra", bromea en entrevista con Europa Press al hablar de esa evolución desde rockero juvenil hasta músico de más amplio espectro.

Y aún añade divertido: "Cuando te vas haciendo mayor tocas más a tempo y con menos distorsión, pero cuando eres joven necesitas mucho ruido que enguarre la señal. Ahora hay menos distorsión, más acústicas y menos sonido ratonero... Aunque esa era mi forma de expresarme entonces y me encanta".

Pero "las cosas cambian", como él mismo concede, para asegurar acto seguido que "tal vez" ahora se parece más "a lo que hacen Taburete a nivel de canciones, sonido y producción". No es baladí esta comparación, pues a su lado está Willy Bárcenas (Madrid, 1989), cantante de esta otra banda a la que muchos emparentan con El Canto del Loco.

Justo por esa conexión, ha escogido David a Taburete para reinterpretar 'Una foto en blanco y negro', una de las canciones más queridas del catálogo de su viejo grupo y que abre las celebraciones por este veinte aniversario.

Explica David esta elección destacando que esta canción les "toca el corazón a los dos". "Es una de las canciones que más me gusta tocar en directo y de las que tengo más cariño. No era lo previsible cuando surgió, pero terminó siendo un gran éxito y 17 años después vuelve a estar en las casas de la gente", señala.

Asiente Willy antes de lanzarse a hablar: "Yo fui muy fan de El Canto del Loco, fui a muchos conciertos con muchos amigos. Fui al concierto del Vicente Calderón cuando yo tenía 13 o 14 años. Cuando surgió la idea de participar en el disco con esta canción sentí que me había tocado el gordo. Quedamos en casa para ver que era una versión más acústica, tranquilita y melancólica y me encantó".

TRES EPS Y MÁS AMIGOS

Los planes de David para celebrar estas dos décadas en la música pasan por publicar durante el presente año una trilogía de EPs con un plantel de artistas invitados de lo más variopinto. A saber: Ana Guerra, Cepeda, María Soto, Funambulista, Arnau Griso o los ya mencionados Taburete.

"Tengo mucha suerte de contar con amigos tan guays para revisar todas las canciones que un día nacieron en mi cabeza", plantea siempre sonriente David, quien vuelve a tirar de sentido del humor para asegurar que la intención última es acercarse a gente más joven para así sentirse él también un poquito más joven.

Además, adelanta que el contenido de estos tres EPs será "muy variados y con muchas estéticas", con su parte electrónica, otra más "ochenterilla" y otra "más orgánica de canciones de pop español de toda la vida, por así decirlo". La guinda la pondrán tres temas inéditos y un cuarto también nuevo en forma de colaboración.

UNA MIRADA ATRÁS

Desde la perspectiva que da el presente, echa David la vista atrás a sus años en El Canto del Loco, carcajeándose al recordar que en su época tenían "muchos haters". "Teníamos también muchos fans, pero haters a porrones. Lo que pasa es que no tenían cómo decírtelo y siempre te llegaba de oídas porque alguien te lo decía en plan 'mi cuñada no os puede ni ver' y cosas así", relata.

Comparando con el momento actual, concede que "ahora parece que te condiciona un poco leer tantas opiniones", ya sean malas o buenas, por lo que lanza una idea: "Nos debemos blindar un poco y no estar tan pendientes y hacer lo que creemos porque creemos en ello".

Eso sí, con un toquecito nostálgico plantea que "independientemente de que a la gente les gustara o no" la banda, "llegó un punto" a partir del cual, pasado el tiempo, cree que se les "recuerda con cariño".

"Vas creciendo y te das cuenta de que la vida no es solo cómo la veías con 18 años. Que igual no le gustábamos pero alguna canción no estaba tan mal hombre", bromea, para luego rematar: "Con esta versión me han dicho 'me jode que me guste'. Me encanta eso".

GRUPOS GENERACIONALES

No puede aguantarse Willy para terciar y afirmar que "El Canto del Loco es un grupo mítico del pop español". "Eso es así, cuando uno recuerda la década de los 2000 se acuerda de ellos, así como de La Oreja de Van Gogh o de Pereza", asegura.

En un intercambio desatado de halagos cruzados, retoma la palabra David: "Yo estoy seguro de que Taburete van a ser clásicos. Ellos aún no lo ven porque están muy encima del cuadro, pero solo tienen que alejarse un poco con el paso del tiempo y se darán cuenta de que sus canciones van a formar parte sí o sí de la historia de la música española. Como las de El Canto del Loco, porque nosotros tampoco nos dábamos cuenta en su momento".

Casi diríase que se sonroja Willy, quien sonriente responde: "Ojalá tengamos canciones que el día de mañana las siga escuchando la gente". Pero no queda conforme David, quien vuelve a la carga: "Eso ya es real, eso ya lo tenéis. Eso mismo lo decíamos nosotros, buscábamos esa humildad entonces".

Y agrega entonces David con un tono más solemne: "Yo no me voy a la cama pensando que he hecho canciones que han podido llegar a mucha gente y Willy es igual que yo en eso. Él se acuesta echándose una partida a la Play Station o tomándose un vino o con sus colegas, pero no pensando en la gente que ha podido impactar con su música. Nosotros entretenemos a la gente durante tres minutos y el resto del día hacen otras cosas".

Para terminar, avanza David una fecha muy especial en esta celebración para el 26 de noviembre en La Riviera madrileña, donde presentará estos tres EPs acompañado de los amigos "que quieran" cantar con él. "A partir de ahí, ojalá hacer muchos kilómetros. Nosotros somos adictos a la carretera", remata.