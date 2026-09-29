Diputación destina 200.000 euros al Festival de San Sebastián para el Foro de Coproducción Europa-América Latina 2026

Archivo - La portavoz de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze - DFG - Archivo

SAN SEBASTIÁN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa concederá una subvención de 200.000 euros al Festival Internacional de Cine de San Sebastián para financiar el Foro de Coproducción Europa-América Latina 2026, según ha informado la portavoz foral, Irune Berasaluze.

En rueda de prensa, ha explicado que este foro es una plataforma profesional destinada a impulsar proyectos audiovisuales en fase de desarrollo, facilitando el encuentro entre productores, directores, inversores, distribuidores, fondos de financiación y otros agentes de la industria cinematográfica.

Su principal objetivo es promover la colaboración internacional, favorecer la financiación de nuevas obras y ampliar el acceso de los proyectos a mercados globales.

"Se trata de un escenario que hoy en día se ha consolidado como una herramienta estratégica para la creación y fortalecimiento de coproducciones internacionales, contribuyendo al desarrollo del sector audiovisual y a la proyección internacional del talento creativo", ha señalado Berasaluze.

La portavoz ha asegurado que la actividad de dicho foro "se alinea plenamente con los objetivos" de la Diputación en lo que respecta a "la atracción de talento, inversión y redes internacionales de colaboración al tiempo que se impulsa la competitividad y el desarrollo de un sector de alto valor añadido" como el audiovisual.