El director español afincado en EEUU Xoel Pamos cree que su película 'The price of honor' ayudó a capturar al asesino

El director español afincado en EEUU Xoel Pamos cree que su película 'The price - 'THE PRICE OF HONOR'

CÓRDOBA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta español afincado en Estados Unidos Xoel Pamos cree que su primer largometraje como director en Hollywood, 'The price of honor' (El precio del honor), un documental estrenado en 2014 en Estados Unidos y en 2015 en Reino Unido y España, mediante el que se sumerge en el mundo de los crímenes de honor, ha podido ayudar a la reciente captura en Texas de Yaser Said, padre y presunto asesino de sus propias hijas, Sarah y Amina Said, que contaban con 17 y 18 años de edad cuando las tiroteó en 2008, permaneciendo huido desde entonces.

En declaraciones a Europa Press, este actor y director de cine nacido en Cañete de las Torres (Córdoba) ha explicado que el documental, que codirigió con la directora estadounidense de origen iraní Neena Nejad, al que dedicó cuatro años, entre 2010 y 2014, supuso "un trabajo de investigación impresionante, que ha promovido un cambio, tanto social, como cultural y político", al adentrarse de lleno "en la tragedia de dos hermanas que fueron asesinadas en un 'crimen de honor' por su padre y en la persecución de este último, ahora por fin capturado".

Xoel Pamos, quien ha recordado que durante la investigación y rodaje del documental, y también tras su estreno, recibió amenazas que le llevaron a cambiar de domicilio y a ocultar su nueva dirección, para proteger a su propia familia, ha destacado que el hecho de que el documental haya sido visto ya por "20 millones de personas", y la "presión constante" que se ha mantenido "en las redes sociales" con la referencia a 'The price of honor', ha servido para que no se olvidara que había un asesino huido que, finalmente, ha sido capturado, 12 años después de cometer el crimen.

Ahora, tras la detención de Yaser Said y de otros familiares, el cineasta español afincado en Estados Unidos no descarta rodar una continuación, ya que, mientras que 'The price of honor' se centró en lo que suponen los crímenes de honor contando cómo fue la vida y muerte de Sarah y Amina, en esta nueva entrega se centrará en la conclusión que supone el encarcelamiento de su asesino, tras su localización y detención después de más de una década, afirmando Xoel Pamos que le "encantaría poder mirar a la cara a Yaser Said y entrevistarle en la cárcel".

'The price of honor' (https://www.youtube.com/watch?v=htEjUeXIdyQ) se estrenó en el famoso teatro Lakewood de Dallas y, posteriormente, la película se presentó en Hollywood y en Nueva York y, debido al éxito y buenas críticas que obtuvo, el largometraje también se proyectó en un pase privado para Naciones Unidas, dada su temática, ya que la película muestra una historia, a modo de documental, basada en el asesinato de las mencionadas dos hermanas de Texas, ahondando con una profundidad inédita hasta el momento en los más oscuros secretos de los llamados crímenes de honor.

Un crimen de honor, según ha precisado el director cordobés, "es el asesinato de una persona por parte de miembros de su familia o de otros miembros de la comunidad, porque consideran que han sido previamente deshonrados por la víctima. Entre los principales motivos de esta ofensa se encuentran el rechazo a un matrimonio concertado, el haber sido víctima de una agresión sexual, plantear un divorcio, cometer adulterio, vestir de forma inapropiada o ser homosexual".

Estos crímenes, según ha señalado Pamos, son muy habituales en el Sur de Asia y en el Medio Oriente, aunque suceden por todo el mundo. En países como Jordania, Pakistán, Egipto e India son populares estas prácticas, más vinculadas a la tradición cultural ancestral que a la religión, en el marco de una estructura patriarcal. Con la emigración de estas comunidades los crímenes de honor han aterrizado en Europa, Estados Unidos y Canadá, "donde la falta de información hace que todavía no exista ningún protocolo de prevención".

Esto es lo que está detrás de la muerte de Sarah y Amina Said, que tenían tan solo 17 y 18 años, respectivamente, cuando fueron asesinadas en Texas en el interior de un taxi. Amina murió al instante tras recibir dos impactos de bala, mientras que su hermana Sarah, que recibió nueve, con sus últimas fuerzas, antes de morir, llamó al servicio de emergencias para delatar a su padre como autor de los hechos.

El largometraje de Xoel Pamos y Neena Nejad, que forma parte de la hemeroteca de más de 7.000 universidades de todo el mundo y ha recibido mas de 12 premios al mismo nivel, indaga en los motivos que hicieron que Yaser se sintiese con la obligación moral de matar a sus hijas y, tras una exhaustiva y meticulosa investigación, la película desvela detalles de esta trágica historia que nadie se había atrevido a destapar hasta este momento. De hecho, el equipo de la película consiguió acercarse tanto al asesino y al supuesto entorno familiar que le protege que incluso fue amenazado de muerte durante el rodaje.

ESCLARECER LA VERDAD

'The Price of Honor', según han resaltado sus creadores, es un largometraje que pretende esclarecer la verdad, que no deja a nadie impasible y que permite conocer, de primera mano, las connotaciones culturales, políticas y sociales que tienen este tipo de crímenes en las minorías étnicas, y por qué es tan difícil avanzar en la prevención y en la protección de sus víctimas.

Entre los muchos detalles descubiertos por el equipo del documental destacan la historia de una hija secreta que Yaser Said tuvo durante el tiempo que estuvo casado con Patricia, madre de las niñas asesinadas, y el hecho de que Yaser Said presuntamente asesinó a otra persona en el pasado y fue capaz de encubrir la muerte con la ayuda de su familia.

El objetivo de esta película es concienciar a la sociedad sobre el hecho de que los "asesinatos de honor" se están extendiendo por el mundo y, aunque las principales víctimas son mujeres y niñas, en los últimos tiempos también se está extendiendo contra los hombres. Se estima que 20.000 personas son víctimas de esta práctica cada año.

Xoel Pamos, que ya presentó en 2007 el documental contra la violencia de género 'Freedomless', que contó con la aparición de numerosos rostros conocidos, como Olivia Molina, Silvia Marsó, Huecco y Neus Asensi, entre otros, y que fue premiado en varias ocasiones, se ha propuesto seguir trabajando en proyectos sociales que ayuden a la mujer y a las minorías.