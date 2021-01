Disney ficha a Ben Affleck que dirigirá la saga de fantasía 'Keeper of the Lost Cities'

Ben Affleck en la premiere de The Way Back en Los Ángeles

Ben Affleck en la premiere de The Way Back en Los Ángeles - GETTY - Archivo

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

Ben Affleck suma un nuevo proyecto a su ya muy poblada agenda como director. El cineasta y su productora, Pearl Street Films, son los elegididos por Disney para hacerse cargo de la adaptación cinematográfica de 'Keeper of the Lost Cities', la saga de fantasía basada en los libros de Shannon Messenger.

Según informa Deadline, Affleck adaptará el guión de lo que sería la primera entrega de una futura saga junto a Kate Gritmon. Los libros, hasta ahora ocho, de 'Keeper of the Lost Cities' relatan las aventuras de una niña de 12 años llamada Sophie con poderes telepáticos y que, en su búsqueda de respuestas sobre sus secretas habilidades descubre que no es en realidad humana, sino que procede de otro mundo que existe simultáneamente con el nuestro.

Tras ganar el Oscar a la mejor película con Argo en 2012, el último trabajo de Affleck como director data de 2016, se trata del thriller de gánsters Vivir de noche. Además, tiene pendiente también como director el rodaje de Ghost Army, filme ambientado en la Segunda Guerra Mundial y también de la nueva adaptación de Testigo de cargo, la mítica obra de Agatha Christie.