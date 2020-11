El documentalista argentino Hernán Zin descubre "lo que nunca se ha visto" de la pandemia en '2020'

HUELVA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La pandemia del coronavirus ha golpeado a la sociedad mundial desde sus cimientos. El abordaje de esta realidad estará presente en la 46ª edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva a través del largometraje documental '2020', que compite por el Colón de Oro. Su director, el reportero de guerra, escritor y documentalista argentino Hernan Zin ha presentado la película este miércoles, acompañado por la productora de la cinta, Eva Cebrián.

A la hora de encarar este trabajo documental, Zin centra su mirada en Madrid como una de las regiones más golpeadas del mundo por el covid-19. Al declararse el estado de alarma, Zin salió con su cámara a retratarla desde todos los frentes: hospitales, ambulancias, residencias, morgues, funerarias, controles policiales, hospitales de campaña... Fue un trabajo de más de cuatro meses de rodaje en primera línea de la pandemia.

Según ha informado el certamen onubense en una nota de prensa, Zin ha comenzado su intervención asegurando que '2020' es "una película importante que se vea" y, por eso es "un lujo" poder lanzarla desde una plataforma como el Festival de Huelva, que es "un referente y un puente entre ambos continentes".

Este año, ha señalado, "nos ha marcado a todos" por su crudeza pero el documental quiere dejar un mensaje "optimista" en el espectador. "La película tiene un mensaje esperanzador, toda crisis es una oportunidad y esta peli nos cuenta que podemos cambiar el mundo", ha asegurado Zin, insistiendo en que su intención es que quien vea la película se quede con "la parte humana de la pandemia y las ganas de cambiar el mundo".

El documentalista ha reconocido que él mismo también "minimizaba" el alcance de la pandemia hasta que puedo entrar en la primera la UCI y vio los cuerpos pronados. "Escuché los respiradores y yo mismo sentí que no podía respirar", ha dicho asegurando que es importante poner rostro a los enfermos y fallecidos por covid-19 para poder darle "dimensión humana" a lo sucedido. En este sentido, ha recordado que el trabajo del cineasta es "humanizar y mostrar el otro lado de las cosas".

El proceso de rodaje, cuenta, "ha sido muy duro" pero le ha permitido obtener "un material único en el mundo, lo que no hemos sentido de la pandemia" porque durante los primeros meses de la crisis sanitaria no se permitía el acceso de la prensa y los cineastas a los hospitales y ambulancias. "Como soy una persona muy testadura lo conseguí", indica.

"Creo que tenemos una película que no tiene precedentes", ha insistido, porque la realidad que relata "va a quedar para la historia". Por su parte, Eva Cebrián, ha animado a los espectadores a no perderse el documental de Zin porque muestra "lo que nunca se ha visto sobre la pandemia" y, sobre todo, porque lo hace "desde un punto de vista de un cineasta como Hernán, que cuenta las cosas no solo como la crónica de lo que nos ha pasado sino como la historia que no debemos olvidar".

El documentalista argentino Hernán Zin (Buenos Aires, 1971) acumula 22 años de experiencia en el sector audiovisual durante los que ha trabajado en más de 80 países. Zin ha dirigido más de una docena de documentales, premiados en festivales tan importantes como los de Montreal o Valladolid y galardonados o nominados en diversas ocasiones en los Premios Goya y Forqué, con títulos tan destacados como 'Nacido en Siria' o 'Nacido en Gaza'.

'LOS FANTASMAS'

Además, el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ha acogido también la presentación de la película 'Los fantasmas', una coproducción entre Guatemala y Argentina que compite por el Colón de Oro dentro de la Sección Oficial de Largometrajes de la 46ª edición. Se trata del primer largometraje como director del realizador y director de fotografía guatemalteco Sebastián Lojo, que ha estado acompañado en la presentación de la película por los actores Marvin Navas y Daniela Castillo.

Con su ópera prima, Lojo ha conseguido situar a su país en el circuito internacional de festivales de cine. 'Los fantasmas' es una historia que refleja la asfixia de vivir en la capital guatemalteca y la permanente crisis en la que está sumido el país a través del relato de los personajes masculinos que reflejan los modos y maneras de supervivencia en la ciudad, a quienes dan vida Marvin Navas y Carlos Morales.

Durante la rueda de prensa virtual, Lojo ha explicado que decidió montar esta película sobre la base de "historias que había ido escuchando", relatos que ha unido en "una ficción sobre la alienación y la asfixia que supone vivir en la ciudad de Guatemala". El realizador ha asegurado que la película, más que narrativa, es "un espacio meditativo". En este sentido, ha dicho que el largometraje muestra como "la urbe pesa sobre los personajes constantemente".

"Me interesaba la contemplación de la cotidianeidad con una narrativa que queda más en segundo plano porque lo que importa es estar en los personajes en los espacios, es una enramada de elementos reales de la vida de los personajes para poder ficcionalizarlos", ha argumentado.

Concediendo un importante peso a la melancolía, Lojo ha articulado un relato en el que los personajes principales "están tratando de ser reconocidos por el otro en una ciudad en la que es muy difícil lograrlo". Aunque no lo expresen, ha indicado, "todos están esperando algo que no viene".

Así, Martín Navas ha explicado que su personaje busca "sobresalir y estar bien" y Daniela Castillo ha apuntado que su personaje, aunque "es un poco más privilegiado" también tiene "está esa sensación de supervivencia". En cualquier caso, ha dicho Castillo, "esta película le pone un lente más crudo a vivir la ciudad de Guatemala".

El realizador y director de fotografía Sebastián Lojo nació en la Ciudad de Guatemala, Guatemala. Desde que se graduó con distinción de la London Film School y consiguió una nominación al premio Panalux (Mejor fotografía), ha estado rodando largometrajes y cortometrajes en países como Malasia, Líbano, Canadá, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Guatemala y Turquía.