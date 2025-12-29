Domínguez, Mendoza y Ortega publican “Y después de Franco, ¿qué?”, un libro divulgativo sobre la Transición

Cubierta del libro "Y después de Franco, ¿qué?" - Cedida

Los profesores José Luis Domínguez López, Iñaki Mendoza Gurrea y José Ignacio Ortega Cervigón han publicado “Y después de Franco, ¿qué?”, un libro que ofrece una historia de la transición española “al alcance del gran público” y que recorre el periodo 1975-1982, desde la muerte de Franco hasta la consolidación del cambio político con la llegada del PSOE al Gobierno.

La obra busca responder a una pregunta que, según han planteado los autores, sigue siendo clave para entender la España contemporánea: qué ocurrió tras el final de la dictadura y cómo se articuló un proceso que transformó el marco institucional, social y cultural del país. En este sentido, los autores han subrayado que su propósito es fundamentalmente divulgativo y docente, más orientado a explicar que a debatir desde un enfoque estrictamente académico.

Los autores han señalado que el libro permite lecturas y miradas diversas, “desde la del joven estudiante que no vivió este proceso de cambio y pretende conocerlo, hasta la del adulto actual que lo vivió en su niñez o adolescencia y hoy desea recordar”. “Por ello, desde nuestro propósito, más docente que investigador o historiográfico, la intención de este libro es divulgar, narrar y, en ocasiones, analizar esta etapa de nuestra historia que, con sus innegables luces y sombras, contribuye a explicarnos y entendernos como ciudadanos”, han añadido.

La lectura apuesta, según han explicado, por un relato ameno que facilite la comprensión del periodo sin caer en una visión “triunfalista” de la Transición, aunque también “sin complejos”. Para ello, combina la narración con una explicación de conceptos y hechos jurídicos, sociales, económicos y culturales que acompañaron el proceso de cambio político, con el objetivo de situar al lector en el contexto de la época y ayudarle a interpretar los principales debates y transformaciones.

Los autores consideran que acercar este conocimiento “al gran público” resulta “vital, por no decir urgente” en un momento en el que, a su juicio, existe un escaso conocimiento de la Transición entre las generaciones jóvenes, tanto escolares como universitarias. Enmarcan este fenómeno en un contexto de “desencanto y desmovilización política” que han descrito como “terreno abonado” para el auge de populismos “cargados de profunda intolerancia” y “empeñados en fomentar la amnesia colectiva”.