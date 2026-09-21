Dos citas musicales y escénicas inauguran en Huelva capital el Otoño Cultural Iberoamericano

Presentación de los espectáculos 'Las voces del silencio' y 'Azúcar para Huelva' en el marco del OCIb 2026. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Huelva se prepara para dar la bienvenida a una nueva edición del Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) con dos espectáculos que, en apenas 24 horas, ofrecerán dos maneras diferentes de acercarse a la música y la cultura iberoamericana.

'Las voces del silencio' y 'Azúcar para Huelva' llegarán al Gran Teatro y a la Casa Colón los días 30 de septiembre y 1 de octubre, respectivamente, como primeras grandes citas de una programación que contará con cerca de 40 actividades durante los próximos meses, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha destacado que el OCIb "vuelve a situar a Huelva como punto de encuentro entre la capital y la cultura de ambos lados del Atlántico", con dos propuestas "muy diferentes, pero que comparten precisamente ese vínculo con la cultura, la música y la creación iberoamericana".

Por un lado, ha continuado, la interpretación y la música antigua de 'Las voces del silencio' y por otro el gran formato sinfónico y la música caribeña de 'Azúcar para Huelva'". Molina ha puesto en valor asimismo la colaboración y el respaldo del Ayuntamiento a una iniciativa que apuesta por "una programación cultural diversa, de calidad y con una clara vocación de acercar Huelva a Iberoamérica".

En este sentido, ha subrayado que las dos primeras citas "tienden puentes entre Huelva y el mundo iberoamericano a través de la cultura", al reunir en dos espacios municipales de referencia a artistas y propuestas procedentes de diferentes territorios.

Así, la primera cita será el miércoles 30 de septiembre, a las 20,00 horas, en el Gran Teatro de Huelva, con 'Las voces del silencio', un espectáculo protagonizado por la actriz Carmen de la Osa y el guitarrista onubense José Luis Pastor, que combina interpretación, palabra y música. La propuesta llega a Huelva después de su presentación en Buenos Aires, dentro de la gira realizada por José Luis Pastor en Argentina en representación del Otoño Cultural Iberoamericano.

En este sentido, el estreno contó con "una gran respuesta de público", con las entradas agotadas. Así lo ha trasladado José Luis Pastor, autor de la idea original y director musical del espectáculo, quien ha explicado que 'Las voces del silencio' rescata la música de las primeras mujeres compositoras de la historia, desde el siglo IX.

"Poniendo el foco en unas creadoras cuya producción musical se desarrolló fundamentalmente en ámbitos conventuales y cortesanos, pero creemos que es muy importante darle voz a estas mujeres y poner en valor la música que ellas compusieron con los instrumentos de la época", ha señalado.

TRIBUTO A CELIA CRUZ

Un día después, el jueves 1 de octubre, a las 20,00 horas, en el Auditorio de la Casa Colón, tendrá lugar 'Azúcar para Huelva', el concierto inaugural de la XIX edición del Otoño Cultural Iberoamericano, dedicado a una de las grandes figuras de la música iberoamericana, Celia Cruz, con motivo del centenario de su nacimiento.

El espectáculo estará protagonizado por la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, dirigida por Francisco de la Poza, y la cantante venezolana María José Estrella, que se convierte en la primera artista de Venezuela invitada a actuar junto a la formación municipal.

De este modo, el director de la Banda Sinfónica Municipal ha explicado que se trata de una producción propia del Ayuntamiento de Huelva y de la Banda, creada específicamente para esta ocasión a partir de una idea inicial y con arreglos musicales realizados a medida para adaptar el repertorio de Celia Cruz a la formación y a la voz de María José Estrella.

El espectáculo contará además con músicos cubanos que reforzarán la Banda Sinfónica, aportando la esencia y el son propios de la música caribeña, así como con una pareja de baile en algunos de los temas. De la Poza ha destacado que esta propuesta vuelve a demostrar "la versatilidad que tiene la Banda Sinfónica" para afrontar diferentes géneros y convertir una idea en un espectáculo completo.

Por su parte, María José Estrella, con más de 35 años de trayectoria, ha señalado la importancia de poder llevar a Huelva este tributo a Celia Cruz, después de haberlo presentado en Estados Unidos, Colombia y Venezuela.

La artista venezolana ha señalado que el objetivo es trasladar al público onubense "la esencia de la música caribeña" a través de los instrumentos de la Banda Sinfónica Municipal, en una propuesta que, según ha avanzado, será un espectáculo "del que van a hablar durante muchísimo tiempo".

Tras la presentación, el director del OCIb, Paco Gil, ha animado a los onubenses a disfrutar de estas dos primeras propuestas musicales de la programación en la capital y ha recordado que serán "dos de casi 40 actividades" previstas durante este otoño. En este sentido, ha invitado también al público a participar en el resto de iniciativas que conformarán una nueva edición del Otoño Cultural Iberoamericano.

Las entradas pueden adquirirse a través de Internet, mediante la web www.entradas.huelva.es, así como en la taquilla del Gran Teatro, abierta al público de lunes a viernes, de 11,00 a 13,00 horas y de 19,00 a 21,00 horas, y también desde dos horas antes del inicio de la representación.