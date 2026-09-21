La Dra. María Díaz de la Cebosa recibe la mención especial de los VI Premios Feda

Dra. María Díaz de la Cebosa - Cedida

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS)

La Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA) falló ayer, 9 de septiembre, los VI Premios FEDA 2026, en una reunión del jurado celebrada en la sede de Banco Sabadell en Oviedo, patrocinador oficial de la Federación. Entre los reconocimientos concedidos, FEDA ha otorgado su Mención Especial a Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center Spain y a su presidenta en España, la Dra. María Díaz de la Cebosa, en reconocimiento a una trayectoria dedicada a la defensa de los derechos humanos.

Los galardones, que alcanzan este año su sexta edición, reconocen la trayectoria de mujeres empresarias y directivas, así como el compromiso de empresas y organizaciones que contribuyen a impulsar la igualdad, el liderazgo femenino y el desarrollo económico y social, una filosofía que FEDA viene manteniendo desde anteriores ediciones de sus premios.

Mención especial: Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center Spain y la Dra. María Díaz de la Cebosa

La Mención Especial de los VI Premios FEDA adquiere este año una dimensión internacional al reconocer la labor de Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center Spain y de su presidenta en España, la Dra. María Díaz de la Cebosa. La organización, heredera del legado de Robert y Ethel Kennedy, desarrolla en España programas de educación, participación juvenil, defensa de los derechos humanos y compromiso cívico.

FEDA ha querido distinguir la trayectoria de la Dra. María Díaz de la Cebosa en defensa de la dignidad, la justicia y la igualdad, así como su capacidad para situar a Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center Spain como referencia en la promoción de los derechos humanos desde España. Con esta distinción, FEDA incorpora a sus premios una mirada que trasciende el ámbito empresarial asturiano y conecta el liderazgo femenino y la igualdad con la defensa universal de los derechos humanos.

Tras conocer la distinción, la Dra. María Díaz de la Cebosa ha declarado: "Este reconocimiento no es solo para mí, sino para todo el equipo de Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center Spain que cada día trabaja por los derechos humanos. Lo recibo con humildad y con el compromiso renovado de seguir abriendo camino desde España para que ese legado siga transformando vidas."

"Cada mujer puede generar un efecto capaz de transformar su entorno"

La presidenta de FEDA, Begoña Fernández-Costales, ha destacado la diversidad y el nivel de las trayectorias reconocidas en esta edición:

"Estos premios representan muy bien el modelo de liderazgo que queremos impulsar desde FEDA. Mujeres que emprenden, innovan, dirigen y abren camino; empresas que entienden que la igualdad forma parte de una gestión responsable y competitiva. Cada una, desde un ámbito diferente, demuestra que una decisión, una iniciativa o una forma distinta de liderar puede provocar un efecto capaz de transformar todo su entorno" ha señalado Begoña Fernández-Costales, quien ha subrayado que la sexta edición se celebra bajo el concepto "El efecto mariposa. Cada decisión puede cambiar el rumbo. Cada mujer, el futuro", el hilo conductor de los VI Premios FEDA.

El resto de galardonadas de la sexta edición Junto a la Mención Especial, el jurado concedió el Premio Mujer Empresaria a Marián García Prieto, fundadora de i4life Innovación y Desarrollos; el Premio Mujer Directiva a Sara Martínez del Río, de la agroalimentaria asturiana Juan Martínez; el Premio Empresaria o Directiva - Socia FEDA a Silvia Oceransky, fundadora de Oceransky Cultura Preventiva; y el Premio Empresa/Entidad Igualitaria a Supermercados masymas, por integrar la igualdad de oportunidades en su cultura y su gestión empresarial.