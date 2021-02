El dramaturgo Alberto Conejero presenta 'Paloma negra': "Hay que ser cuidadoso. No hay un solo exilio"

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo Alberto Conejero ha presentado 'Paloma negra', que estará en los Teatros del Canal entre el 2 y el 21 de febrero, una tragicomedia musical sobre el exilio republicano en México que, aunque toma su título de una ranchera, "tiene en su corazón" 'La gaviota' de Chéjov.

En este contexto, el director de la obra ha señalado en una entrevista a Europa Press que "hay que ser especialmente cuidadoso con el lenguaje" al comparar la situación del expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española en Bruselas, y la de los republicanos que se exiliaron durante la dictadura franquista.

"Hay que ser especialmente cuidadosos con el lenguaje. No hay un solo exilio. Hay distintas formas de exilio", ha asegurado Conejero al ser preguntado por las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que comparó la situación de Puigdemont con la de los exiliados republicanos. No obstante, el director ha apostillado que prefiere no opinar sobre esa comparación ya que "añade ruido a un ruido innecesario".

En este punto, ha insistido en que hay que "ser cuidadoso y preciso con las palabras y con las situaciones", ya que, en su opinión, "a veces las palabras amalgaman cosas que difícilmente son amalgamables", aunque ha matizado que no puede hablar "en boca de un exiliado republicano o de sus descendientes" porque no lo es.

Asimismo, el director, aunque ha apostillado que "hay que pasar página pero después de haberla leído", ha señalado que el pasado "es algo que puede estar a la vuelta de la esquina". "El pasado siempre nos sigue sucediendo. Es importante leer las páginas antes de pasarlas. La memoria como una lectura ética, responsable y sensible de la historia siempre es pertinente y necesaria", ha precisado.

EMPATÍA CON LOS INMIGRANTES Y REFUGIADOS

El dramaturgo también ha pedido "tratar de tener empatía y cuidado" con los inmigrantes que vienen ahora a España. "Creo que está bien que miremos tantas veces que hemos sido nosotros los exiliados, los refugiados, los acogidos tantas veces a los largo de nuestra historia para tratar de tener empatía y cuidado con aquellas personas que ahora están demandando un lugar donde sobrevivir", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que en el caso del exilio republicano en México se creó una comisión de ayuda al refugiado que, en su opinión, "fue ejemplar" por la "entrega, el cuidado y el volcado" del pueblo mexicano hacia los exiliados españoles.

ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE LA CULTURA DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Respecto a la situación de la cultura debido a la crisis del coronavirus, Conejero ha lamentado que el sector está en un momento de "fragilidad absoluta" al haber perdido "casi el 90% de sus ingresos", por lo que ha pedido a las administraciones que se vuelquen "no solo en parchear la situación presente, sino en asegurar que cuando la pandemia se mitigue el sector cultural esté protegido".

Así, ha incidido en que las administraciones "han de volcarse primero en aliviar la situación presente y sobre todo en generar el escenario del día después".

A pesar de que "gran parte" de los profesionales del sector está en paro, el director cree que hay "esperanza" al ver que la gente sigue acudiendo a los teatros porque "saben que son seguros".

"Es una situación paradójica, porque estamos en un momento de máxima fragilidad pero a la vez nos damos cuenta de lo necesario que es el teatro. Se habla estos días de que la cultura es segura, pero creo que una ciudadanía sin cultura es más insegura", ha manifestado.

El director ha hecho hincapié en la importancia de que "siga llegando el oxígeno" porque "es difícil que un teatro que cierra sus puertas vuelva a abrir". "La gente sabe de la importancia de esos espacios comunes, yo diría casi asamblearios, y yo confío. Si en mitad de esta tercera ola la gente está saliendo de sus casas para ir al teatro yo confío", ha apuntado.

UNA HISTORIA DE "DESEOS Y FANTASMAS" EN EL DESIERTO MEXICANO

En 'Paloma negra (Tragicomedia del desierto)', un elenco de seis intérpretes --José Bustos, Yaiza Marcos, Zaira Montes, José Troncoso, Consuelo Trujillo y Juan Vinuesa--, dan vida a una historia de "deseos y fantasmas" en el México de principios de los 70, donde "el desierto es una promesa y una amenaza".

La espectadores, según ha explicado a Europa Press Conejero, se van a encontrar una obra que "es una tragicomedia que tiene humor, emoción" y que está protagonizada por seis personajes que están en un racho a las puertas del desierto mexicano.

Además del exilio republicano, la historia habla fundamentalmente del "deseo, el desamor, los recuerdos, pero también de las ganas de seguir adelante, de prosperar, de generar vida y los intentos de salir adelante en las circunstancias más difíciles".

En esta obra, en la que un piano semienterrado en el desierto "es casi un personaje", cobra especial relevancia la música. "El espectador va a conectar emocionalmente cuando escuche canciones que todos tenemos bien adentro", ha señalado Conejero.