Dropkick Murphys tocan a puerta cerrada en Fenway Park (con Bruce Springsteen como invitado)

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Dropkick Murphys dieron en la madrugada de este sábado un concierto a puerta cerrada en el Fenway Park de Boston, casa de los Red Sox, con capacidad para 37.000 personas.

Con una realización muy cuidada que entrelazaba planos cortos e impresionantes imágenes aéreas, la banda de Massachusetts, siempre respetando la distancia social, tocó su repertorio desde el césped del emblemático estadio.

Se trata del primer gran concierto retransmitido en streaming desde un estadio por una banda de renombre internacional desde que la pandemia del coronavirus obligara a la cuarentena global en multitud de países.

Para la ocasión, la banda contó con la aparición especial de Bruce Springsteen, quien desde su casa de Freehold (New Jersey) interpretó dos canciones utilizando una de las grandes pantallas del estadio como herramienta para la interacción.

REPERTORIO

The Boys Are Back

The State of Massachusetts

Captain Kelly's Kitchen

Smash Shit Up

Sunshine Highway

The Bonny (Gerry Cinnamon cover)

Sandlot

Tessie

Jimmy Collins' Wake

The Fighting 69th

The Walking Dead

4-15-13

Rebels with a Cause

Prisoner's Song

The Warrior's Code

The Auld Triangle (Brendan Behan cover)

You Can't Put Your Arms Around a Memory (Johnny Thunders cover)

Mick Jones Nicked My Pudding

Queen of Suffolk County

Johnny, I Hardly Knew Ya

Amazing Grace (John Newton cover)

(F)lannigan's Ball

Out of Our Heads

Dirty Water (The Standells cover)

Rose Tattoo (with Bruce Springsteen)

American Land (Bruce Springsteen cover with Bruce Springsteen)

I'm Shipping Up to Boston

Until the Next Time