El dúo argentino Amalia Pérez y Darío Barozzi abre este miércoles el XXVI Ciclo de Hojas de Álbum en Badajoz

El dúo formado por Amalia Pérez y Darío Barozzi - SOCIEDAD FILARMÓNICA DE BADAJOZ

BADAJOZ, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El dúo formado por los argentinos Amalia Pérez y Darío Barozzi abrirá este miércoles, día 14, el XXVI Ciclo de Hojas de Álbum de Badajoz, a las 20,30 horas en el Salón Noble de la diputación provincial pacense.

Amalia Pérez es flautista solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina y Darío Brozzi es guitarrista y compositor, y bajo el título 'Entreverando, un cauce sonoro argentino' ofrecerán un repertorio de música contemporánea y popular.

En este encuentro de flauta y guitarra, estos intérpretes invitan a recorrer diferentes formas y estéticas musicales, explorando tanto la música contemporánea como la popular, así como sus puntos convergentes.

Incluyen en el repertorio obras del folk argentino como la zamba, el tango, la milonga o la chacarera, compuestas por Nono Corvalán, Anselmo Aieta, Gustavo Cuchi Leguizamón, Nini Flores, Roberto Grela, Adolfo Ábalos y seis piezas del propio Darío Barozzi.

La propuesta consta de composiciones y arreglos originales, buscando en cada interpretación dejar la huella de una impronta propia, poniendo en relieve la esencia de cada obra, informa en nota de prensa la Sociedad Filarmónica de Badajoz.

FLAUTISTA SOLISTA DE LA ORQUESTA NACIONAL ARGENTINA

Amalia Pérez (Buenos Aires, 1989) desempeña una intensa actividad como solista, así como también en la música de cámara y la docencia. Actualmente es integrante del ensamble de música contemporánea ArtHaus y solista principal de flauta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina.

Como solista ha tocado con la Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Sinfónica de Mar del Plata (Argentina) y Sinfonieorchester Basel (Suiza), entre otras orquestas.

Ha actuado bajo la dirección de destacadas personalidades como Kurt Massur, Krzystof Penderecki y Heinz Holliger. Obtuvo primeros premios en concursos nacionales e internacionales y ha sido becada por prestigiosas instituciones como Mozarteum Argentino, Lyra Stiftung, Cantilena Stiftung y Louis Brodsky Stiftung (Suiza).

GUITARRISTA, COMPOSITOR Y DOCENTE

A su vez, Darío Barozzi (Buenos Aires, 1982) es compositor, guitarrista, arreglador y docente. Obtuvo la Licenciatura en Artes Musicales y Sonoras en la UNA (Universidad Nacional de las Artes), donde actualmente es docente en la cátedra 'Elementos de la música popular argentina'. Su versatilidad artística y musical se desarrolla tanto en el ámbito académico como en el popular.

En 2021 editó el libro para guitarra 'Cinco estudios argentinos', con prólogo del maestro Santiago Santero y recomendado por el reconocido referente de la guitarra Roberto Aussel.

Entre sus obras más destacadas se encuentran 'Tiento y Madera', escrita para la Camerata Argentina de Guitarras, y 'App 2021' para flauta y guitarra, compuesta para el Echoes Festival de Inglaterra, entre muchas otras.

Ha editado numerosos discos y ha participado en conciertos y grabaciones con destacados artistas de diversos géneros. Realizó giras como músico solista y como integrante de distintos proyectos por Argentina, Alemania, Holanda, Suiza, Holanda, Bélgica, Francia, Inglaterra.