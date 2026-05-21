Ecuador.- El artista Joaquín Bohórquez expone sus haikus en el espacio La lente y el pincel de Cáceres

El artista Joaquín Bohórquez expone sus haikus en el espacio La lente y el pincel de Cáceres - LLYEP

CÁCERES 21 May. (EUROPA PRESS) -

El artista ecuatoriano Joaquín Bohórquez expone, del 22 de mayo al 30 de junio la muesta titulada 'Entre haikus', que se podrá visitar en el espacio La lente y el pincel de Cáceres, situado en la avenida de España.

En esta exposición Bohórquez ofrece de nuevo su visión propia del mundo acompañado de pequeños y sencillos haikus. "Es como una fotografía en palabras que busca sugerir una emoción, una sorpresa, un estado de ánimo", informa la organización.

Más allá de la métrica, la sencillez y otros consejos que se dan para escribir haikus, esta idea de lo momentáneo es en realidad de lo que está impregnado este tipo de poesía, es decir, de lo efímero o transitoriedad de las cosas. Los haikus de esta muestra intentan transmitir ese asombro o emoción que provocó su escritura y esa oportunidad de imaginarlo.

El autor Joaquín Bohórquez Sánchez (Guayaquil 1949) es ecuatoriano español, estudió arquitectura en la UC de Guayaquil (1974); es vecino de Cáceres desde 1999 y director de Habitex, revista de arquitectura de Extremadura.

Bohórquez ha cursado los Talleres de Dibujo y Pintura de la Universidad Popular de Cáceres y los Talleres de la Escuela de Bellas Artes de Cáceres Eulogio Blasco, y participado en las exposiciones colectivas que anualmente realizan dichos centros.

Aficionado a la cultura japonesa, ha presentado exposiciones de 'Haikus ilustrados' en diferentes salas y centros culturales como el Palacio de la Isla o la Biblioteca Pública de Cáceres; la Casa de las Conchas de la Biblioteca Pública de Salamanca y el Espacio UEx de la capital cacereña.