Ecuador y España dialogan a través del vidrio en la exposición "Paradojas de las Palabras"

Obra Némesis de Juan Carlos Calabria (España) - CEDIDA

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El próximo 17 de julio del 2026, a las 18h00, el Centro Cultural Ecuatoriano en Madrid acogerá la inauguración de la exposición "Paradojas de las Palabras", una muestra que reúne a la artista ecuatoriana Ale Moshenek y al escultor español Juan Carlos Calabria bajo la curaduría internacional del brasileño radicado en la República Checa Ricardo Hoineff.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Embajada del Ecuador en España, propone un encuentro artístico entre Ecuador y España mediante uno de los lenguajes más complejos del arte contemporáneo: el vidrio. A través de esculturas, instalaciones e intervenciones, la exposición explora la relación entre el lenguaje, la memoria, la emoción y la construcción de significado.

La muestra plantea una reflexión sobre el poder de las palabras y su capacidad para transformar la experiencia humana. Desde distintas aproximaciones artísticas, las obras invitan al espectador a cuestionar cómo el lenguaje construye realidades, genera vínculos y deja huellas en la memoria individual y colectiva.

Ale Moshenek, artista, investigadora y gestora cultural ecuatoriana con más de veinte años de trayectoria internacional, presenta una selección de piezas derivadas de su proyecto "¿Solo Palabras?", en el que convierte el lenguaje en materia física y emocional. Sus obras incorporan elementos interactivos, tecnológicos y multimedia, promoviendo la participación del público en la construcción de nuevos significados.

Por su parte, Juan Carlos Calabria, considerado uno de los principales referentes españoles del vidrio contemporáneo, exhibe parte de su serie "Los Guerreros de la Luz", una investigación escultórica centrada en la relación entre transparencia, reflejo y materia. Su trabajo combina técnicas tradicionales del vidrio caliente con herramientas digitales para abordar temas como la fragilidad humana, la resiliencia y la búsqueda de identidad.

La curaduría de Ricardo Hoineff articula el diálogo entre ambos creadores desde una visión que entiende la comunicación como un fenómeno dinámico y en constante transformación. El recorrido expositivo propone un espacio donde las palabras dejan de ser únicamente un vehículo de comunicación para convertirse en experiencias visuales capaces de activar recuerdos, emociones y nuevas formas de interpretación.

Como parte del programa de mediación cultural, la exposición incluirá talleres especializados impartidos por ambos artistas, dirigidos a estudiantes, creadores emergentes y público interesado en las técnicas contemporáneas del vidrio artístico. Estas actividades buscan fortalecer el intercambio de conocimientos y promover nuevas redes de colaboración entre Ecuador y España.

Con esta propuesta, la Embajada del Ecuador en España junto a B33 Galería consolidan su estrategia de internacionalización del arte ecuatoriano y reafirman su compromiso con la promoción de proyectos que favorecen el diálogo intercultural y la circulación de artistas latinoamericanos en escenarios internacionales.

Datos de la exposición

Exposición: Paradojas de las Palabras

Artistas: Ale Moshenek (Ecuador) y Juan Carlos Calabria (España)

Curaduría: Ricardo Hoineff (Brasil / República Checa)

Organiza: B33 Galería con el apoyo de la Embajada del Ecuador

Inauguración: 17 de julio de 2026, a las 18h00

Lugar: Centro Cultural Ecuatoriano en Madrid (C/ General Oraá, 64, Madrid)