Estelina Quinatoa, María Fernanda Ampuero y Natalía García Freire, este martes en La Mar de Músicas

La antropóloga e historiadora Estelina Quinatoa - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El festival La Mar de Músicas, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, continúa dando a conocer la literatura de Ecuador, el país invitado de su 31 edición. Este martes 14 de julio, habrá una doble cita con la literatura, por un lado con Estelina Quinatoa y por la tarde con el encuentro entre María Fernanda Ampuero y Natalía García Freire.

La Mar de Letras recibirá a 11.30 horas en la sala de ceremonias del Palacio Consistorial a Estelina Quinatoa Cotacachi, de nacionalidad kichwa, originaria del pueblo Otavalo, antropóloga, curadora, investigadora y referente en la defensa y difusión del patrimonio cultural ecuatoriano, que ofrecerá la conferencia 'Guardando la memoria en la Mitad del Mundo: identidad y patrimonio en Ecuador'.

Reconocida con el Premio Nacional Eugenio Espejo 2024, la máxima distinción cultural de Ecuador, Quinatoa ha dedicado más de cuatro décadas al estudio de las culturas andinas, la cosmovisión indígena y la conservación del patrimonio arqueológico y antropológico de su país. En su conferencia abordará la riqueza cultural e histórica del Ecuador como territorio de antiguas civilizaciones y destacará la importancia del patrimonio material e inmaterial como depositario de la memoria colectiva.

Su intervención propondrá una reflexión sobre la vigencia de los saberes ancestrales, la diversidad cultural ecuatoriana y el papel de las identidades originarias en la construcción de sociedades más conscientes de su pasado y comprometidas con la preservación de su legado.

Por la tarde, en este mismo espacio, a las 20.00 horas, será el turno de 'Voces migrantes: Una conversación con María Fernanda Ampuero y Natalia García Freire'. Ambas escritoras han desarrollado una parte importante de su carrera en España y serán acompañadas por el escritor Carlos Castán.

María Fernanda Ampuero (Guayaquil, 1976) es escritora y periodista, una de las voces más reconocidas de la literatura latinoamericana actual y referente en la narración de la experiencia migrante. Su obra, traducida a más de diez idiomas, incluye títulos como 'Pelea de gallos', 'Sacrificios humanos' y 'Visceral'. Natalia García Freire (Cuenca, Ecuador, 1991) es autora de 'Nuestra piel muerta', 'Trajiste contigo el viento' y 'La máquina de hacer pájaros'. Residente en Madrid y profesora de escritura creativa, su obra ha sido traducida a diversas lenguas y se ha consolidado como una de las más singulares de la narrativa ecuatoriana contemporánea.

LA MAR DE CINE Y MAR CHICA

La Mar de Cine, la sección dedicada al séptimo arte dentro de La Mar de Músicas proyectará este lunes, a las 22.00 horas en el patio del antiguo CIM 'Viejos Malditos', la película de Xavier Chávez que explora la fragilidad y la soledad. Como en el resto del ciclo, que se realiza hasta el 15 de julio con la colaboración del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC), la entrada es libre.

En su dolor por la pérdida de su esposa, Elías, un anciano de 80 años con pensamientos suicidas, lidia con la llegada inesperada de un gato roñoso que perturba su tranquilo vecindario. Descubre que el felino podría ser la clave para hallar un nuevo propósito en su oscura y triste existencia. La película sumerge al espectador en una trama que explora la fragilidad humana, la soledad y la búsqueda desesperada de control en medio del caos, todo mientras se entrelazan los destino de personajes que, a pesar de sus diferencias, encuentran en la adversidad un reflejo de sus propias luchas internas.

Además, La Mar Chica, la sección en la que se han programado diferentes talleres infantiles y familiares del 13 al 17 de julio en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, celebra un nuevo pase este martes con inscripciones agotadas. Realizarán el taller 'El tesoro escondido de las islas galápagos', donde los más pequeños realizarán un viaje donde dibujarán, crearán y dejarás volar su creatividad para encontrar un tesoro que podrás llevarse a casa.

La programación completa está en www.lamardemusicas.cartagena.es