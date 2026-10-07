Ecuador llega a Fruit Attraction con 55 empresas y un alza del 219 % en sus exportaciones

Inauguración del stand del Ecuador en Fruit Atracction - Cedida

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS)

Ecuador participa en Fruit Attraction 2026 con 55 empresas y una amplia oferta de frutas exóticas como el mango, pitahaya, guayaba, granadilla, tomate de árbol, piña, entre otros, en un momento de fuerte crecimiento de sus exportaciones agroalimentarias a España, entre ellas las de banano y plátano, que aumentaron un 219 % en 2025.

Las ventas ecuatorianas de este sector al mercado español alcanzaron los 68,63 millones de dólares al cierre del 2025, frente a los 21,49 millones de 2024. Las exportaciones de frutas no tradicionales también crecieron un 107 %, al pasar de 26,74 millones a 55,39 millones de dólares.

Durante la inauguración del espacio de Ecuador, la Embajadora del Ecuador en España, Wilma Andrade, destacó el esfuerzo de las empresas y, especialmente, de los agricultores que permiten que los productos del país lleguen a los mercados internacionales.

Borys Mejía, consejero de la Oficina Comercial del Ecuador en Madrid resaltó que este es el quinto año de participación de Ecuador y señaló que Fruit Attraction es una cita estratégica para el sector, ya que concentra a mayoristas y compradores que planifican sus adquisiciones para el próximo año.

El presidente de CORPEI, Eduardo Egas, señaló que la presencia busca consolidar a Ecuador en Europa como un proveedor confiable, con calidad, precios competitivos, abastecimiento permanente y una oferta diversificada.

Por su parte, José Antonio Hidalgo, presidente de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), destacó a Fruit Attraction como una plataforma para mostrar el liderazgo del banano ecuatoriano y sus avances en sostenibilidad social y ambiental. Según indicó, la Unión Europea concentra alrededor del 32 % de las exportaciones del sector.

Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano del Ecuador (ACORBANEC), enfatizó en el carácter estratégico de la feria para cerrar contratos durante el último trimestre del año con compradores de Europa, Asia, Oriente Medio y el norte de África.

Salazar señaló además que el sector bananero genera alrededor de 250.000 empleos y 4.200 millones de dólares en divisas para el Ecuador.