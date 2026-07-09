'La Mar de Arte' expone los grabados del artista ecuatoriano Oswaldo Guayasamín sobre el descubrimiento de América

Dos obras de la exposición - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La sala municipal Domus del Pórtico de Cartagena exhibe desde este jueves y hasta finales de septiembre una muestra gratuita de grabados originales de Oswaldo Guayasamín, una de las figuras más influyentes de la creación latinoamericana del siglo XX.

La muestra se inscribe en la sección 'La Mar de Arte' de la 31ª edición del festival La Mar de Músicas, que este año tiene a Ecuador como país invitado con el objetivo de ampliar la mirada sobre su cultura más allá de la programación musical, han informado desde el Consistorio.

La exhibición reúne una selección de grabados pertenecientes a la serie original que Guayasamín desarrolló entre 1980 y 1985 para ilustrar la obra histórica 'De Novo Orbe Decades Octo', de Pedro Mártir de Anglería.

El concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, ha destacado que el proyecto traslada al visitante a una Iberoamérica y a un Ecuador "que ha sabido sacar lo mejor de sí" a través de una propuesta a la altura del municipio.

Por su parte, Nacho Ruiz, miembro de la galería T20 y comisario de la exhibición, ha explicado que el autor "no se limitó a reproducir un libro, mostró su verdad, su realidad" sobre el vínculo entre Europa y América a través del descubrimiento y la conquista.

La serie está compuesta por 57 piezas originales --17 litografías y 40 aguafuertes-- que se dispersaron en colecciones privadas tras su edición, lo que convierte esta reunión de grabados en una oportunidad de gran rareza para el público.

El cónsul de Ecuador en la Región de Murcia, César Mantilla, ha recordado que Guayasamín es el "principal embajador cultural" de su país y un referente artístico presente en instituciones clave como la Asamblea Nacional.

Asimismo, el comisario Nacho Ruiz ha incidido en los vínculos del autor con España, donde residió y donde dejó obras de gran formato como el mural de 120 metros ubicado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La programación de 'La Mar de Arte' se completará con otras dos propuestas dedicadas a la comunidad ecuatoriana en la Región.

El Palacio Consistorial acogerá desde el 17 de julio la muestra 'Los de aquí', comisariada por María Garberí y Pepo Devesa, mientras que la Sala Dora Catarineu inaugurará el 15 de julio la exposición audiovisual 'Distrito', de Salvi Vivancos, centrada en los espacios de convivencia de este colectivo en el entorno de San Javier.