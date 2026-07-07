La Mar de Cine arranca este miércoles con la proyección del largometraje ecuatoriano 'Ratas, ratones, rateros'

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

'La Mar de Cine', la sección del festival La Mar de Músicas dedicada al séptimo arte, arranca este miércoles con la proyección de 'Ratas, ratones, rateros', una obra calificada como clave dentro del cine ecuatoriano contemporáneo.

Esta vertiente cinematográfica del certamen, organizada de forma conjunta por el Ayuntamiento de Cartagena y el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC), se desarrollará del 8 al 15 de julio en el patio del Antiguo CIM.

Las sesiones se celebrarán cada noche a las 22.00 horas con acceso libre hasta completar el aforo, tomando como eje el país andino en calidad de invitado de la 31ª edición del festival internacional.

La cinta encargada de inaugurar el ciclo, 'Ratas, ratones, rateros', es un largometraje del año 1999 dirigido por Sebastián Cordero. Ambientada en la realidad social de las clases desfavorecidas de Ecuador, la producción narra la historia de Salvador, un joven delincuente que se adentra en una espiral delictiva tras la irrupción de su primo Ángel, un exconvicto.

El director de La Mar de Músicas, Eugenio González, ha afirmado que esta película, que atesora más de 25 años desde su estreno original, "marcó un antes y un después por su realismo y su fuerza narrativa". Según ha apuntado , el filme destaca por ofrecer una "mirada cruda y directa" que retrata al país desde sus márgenes territoriales.

"Es un título clave para entender el nacimiento del cine ecuatoriano moderno" y constituye "un punto de partida de nuestra sección dedicada al cine en La Mar de Músicas, que busca acercar la filmografía del país andino al público de nuestro festival", ha precisado González.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y PROGRAMACIÓN DIARIA

Desde la organización del festival han resaltado la evolución que ha experimentado la cinematografía ecuatoriana, cuyos orígenes históricos se sitúan en 1924. El sector audiovisual del país ha logrado construir una identidad propia para dialogar sobre la memoria, el territorio, la realidad social y las nuevas formas de expresión conceptual, superando la etapa en la que era una disciplina escasamente conocida fuera de sus fronteras nacionales.

La agenda de proyecciones programada hasta el próximo 15 de julio incluye los títulos de 'Feriado' (9 de julio), 'Chuzalongo' (10 de julio), 'Los Wánabis' (11 de julio), 'Hiedra' (12 de julio), 'Los ahogados' (13 de julio) y 'Viejos malditos' (14 de julio).

El broche final de la sección oficial se ejecutará el miércoles 15 de julio con el pase de la película 'Nosotros, mi papá y el perro', una obra que contará con la asistencia presencial de su director, Pablo Arturo Suárez, durante la sesión de exhibición.