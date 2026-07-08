'La Mar de Cine' proyecta este jueves 'Feriado', el primer largometraje ecuatoriano de temática LGTBIQ+

Personajes de 'Feriado', una obra del director Diego Araújo reconocida como la primera película ecuatoriana de temática LGTBIQ+. - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

'La Mar de Cine', la sección dedicada al séptimo arte dentro del festival La Mar de Músicas, continúa este jueves, 9 de julio, con la difusión de la filmografía de Ecuador, país invitado en la 31ª edición del certamen que organiza el Ayuntamiento de Cartagena.

El patio del Antiguo CIM acogerá a las 22.00 horas la proyección de 'Feriado', una obra del director Diego Araújo reconocida como la primera película ecuatoriana de temática LGTBIQ+.

La entrada al recinto es de carácter gratuito hasta completar el aforo, siguiendo la dinámica de todo el ciclo coordinado junto al Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC).

Estrenada en 2014, 'Feriado' destaca en la historia audiovisual de su país por situar un romance entre dos hombres y la homosexualidad como eje narrativo central.

La trama se contextualiza en los días previos a la crisis bancaria ecuatoriana de 1999 y sigue los pasos de Juan Pablo, un joven que viaja a la hacienda familiar en los Andes. En este lugar se encuentra refugiado su tío, un banquero implicado en un escándalo de corrupción económica, junto a su esposa e hijos adolescentes.

Durante su estancia, el protagonista conoce a Juano, un joven aficionado al estilo musical 'black metal' que reside en un pueblo cercano. Este encuentro introduce a Juan Pablo en un entorno ajeno al entorno familiar tradicional.

Mientras el entorno social y su propia familia se enfrentan a una situación de colapso institucional, la relación de amistad evoluciona hacia un romance que obligará al personaje principal a definir su destino en mitad de un contexto de crisis.

EVOLUCIÓN DEL CINE ECUATORIANO

La organización de 'La Mar de Cine' ha remarcado la evolución histórica de la cinematografía de Ecuador desde sus inicios documentados en 1924.

Las producciones del país andino han avanzado hacia la consolidación de una identidad propia que profundiza en elementos como la memoria histórica, la realidad social, la identidad comunitaria, la vinculación con el territorio y la exploración de nuevas perspectivas conceptuales.

El programa cultural mantiene citas diarias nocturnas a las 22.00 horas hasta el próximo miércoles 15 de julio.

Tras los pases previos, la agenda oficial se completará durante los próximos días con las proyecciones de 'Chuzalongo' (10 de julio), 'Los Wánabis' (11 de julio), 'Hiedra' (12 de julio), 'Los ahogados' (13 de julio), 'Viejos malditos' (14 de julio) y la clausura con 'Nosotros, mi papá y el perro' (15 de julio), largometraje dirigido por Pablo Arturo Suárez, quien asistirá en persona a la sesión para mantener un encuentro con el público.