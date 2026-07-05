Ecuador.- La Mar de Músicas expone en 'Distrito' la mirada de Salvi Vivancos sobre la memoria de la comunidad ecuatoriana

'Distrito', exposición de Salvi Vivancos en La Mar de Arte - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La sala municipal Dora Catarineu inaugurará el próximo 15 de julio la exposición Distrito, del artista audiovisual Salvi Vivancos, un proyecto que documenta los lugares de encuentro, convivencia y ocio de la comunidad ecuatoriana asentada en el entorno de San Javier.

La muestra, comisariada por Enric Mira Pastor, podrá visitarse hasta el 27 de septiembre dentro de la programación de arte de la 31ª edición de La Mar de Músicas, festival organizado por el Ayuntamiento de Cartagena y dedicado este año a Ecuador.

Presentada originalmente en CaixaForum Barcelona dentro de Fotopres 07, Distrito regresa ahora a la Región de Murcia convertida en un valioso documento sobre uno de los capítulos más significativos de la historia reciente de la inmigración en España.

Más de veinte años después de su realización, las imágenes de Vivancos trascienden el ámbito documental para convertirse en un ejercicio de memoria colectiva que dialoga plenamente con el espíritu de esta edición de La Mar de Músicas, dedicada a reconocer la aportación de la comunidad ecuatoriana a la vida cultural y social de nuestro país.

La serie toma su nombre de un amplio recinto situado a las afueras de San Javier que, tras quedar abandonado como proyecto de ocio nocturno, fue apropiado de manera espontánea por la comunidad ecuatoriana.

Cada fin de semana aquel espacio se transformaba en un lugar de encuentro donde se organizaban campeonatos de fútbol y voleibol, sonaba la música, se compartían comidas y conversaciones y se mantenían vivos los vínculos con el país de origen.

Sobre uno de sus edificios ondeaba una bandera ecuatoriana junto al lema 'Amistad sin fronteras', símbolo de una comunidad que buscaba construir un sentimiento de pertenencia sin renunciar a su identidad. Sin embargo, Distrito rehúye el reportaje social convencional.

Toda la información está disponible en la web 'www.lamardemusicas.cartagena.es'.