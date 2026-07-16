La Mar de Músicas muestra la huella de la comunidad ecuatoriana en la Región con la exposición 'Los de aquí'

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, visita la exposición colectiva 'Los de aquí', una propuesta que reflexiona sobre la pertenencia, la identidad y el arraigo de la comunidad ecuatoriana en la comarca y en la Región de Murcia - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Mar de Músicas, el festival que organiza el Ayuntamiento de Cartagena, estrena este viernes, 17 de julio, a las 19.00 horas en el Palacio Consistorial la exposición colectiva 'Los de aquí', una propuesta que reflexiona sobre la pertenencia, la identidad y el arraigo de la comunidad ecuatoriana en la comarca y en la Región de Murcia con acceso gratuito para el público hasta el próximo 27 de septiembre.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha visitado este jueves la apertura de la muestra junto al cónsul de Ecuador en la Región, César Mantilla, además de los comisarios del proyecto, María Garberí y Pepo Devesa, y los creadores ecuatorianos Nebraska Flores y CMAL, que participan en la propuesta artística, según ha informado el Consistorio.

Durante el recorrido, la regidora ha destacado que la iniciativa ofrece un acercamiento a la población de origen ecuatoriano porque "forman parte de nuestra familia, son vecinos, emprendedores, amigos, que están en nuestro día a día" y ha calificado de suerte la colaboración con los creadores "para realizar esta exposición y poder afianzar la presencia de toda la comunidad ecuatoriana que tiene Cartagena y la Región de Murcia".

Por su parte, el cónsul, César Mantilla, ha mostrado su gratitud hacia el consistorio por la visibilidad que el festival brinda a su país en esta 31ª edición, que se le dedica de forma íntegra, con unas palabras de reconocimiento en las que ha asegurado que están "totalmente agradecidos de este espacio, de esta ventana al mundo que nos están dando, no hay palabras más que decir gracias, gracias y gracias por ese inmenso trabajo" de la organización.

El itinerario artístico parte de una pregunta sencilla pero fundamental --"¿qué significa ser de aquí?"-- y consta de dos áreas diferenciadas, donde la primera parte reúne las creaciones de firmas contemporáneas cuyas trayectorias mantienen vínculos con España como Roberto Rivadeneira, Dia Muñoz, Nebraska Flores, el colectivo Zooa, CMAL, la Fundación Proarte, Azul Macas, Pamela Suasti y Alexandra Cuesta.

Estas piezas abordan desde la pintura, la escultura, la instalación y el videoarte cuestiones complejas como la memoria, la identidad, la imagen, el desplazamiento o los procesos migratorios para alejarse de visiones estereotipadas, un diálogo entre arte contemporáneo, memoria y documentación que, según precisa la comisaria María Garberí, persigue conseguir que "esa frontera invisible entre los de aquí y los de allá, se vea ahí dibujada y no exista".

El segundo bloque se enfoca en la realidad social de este grupo de población asentado en la Región de Murcia desde finales de los años noventa y principios de los 2000 para trabajar en sectores como la agricultura, la construcción o los servicios, un colectivo que con el tiempo ha contribuido a transformar el territorio y cuya andadura revive gracias a materiales documentales, fotografía y testimonios visuales.

El eje principal de esta sección documental se apoya en el trabajo del fotógrafo cartagenero Adrián Madrid, autor de un fotorreportaje sobre los espacios, negocios, asociaciones y personas de esta comunidad, un relato visual que continuarán los propios participantes mediante cámaras desechables para construir un álbum colectivo de su día a día.

La exhibición se completa con un archivo de prensa histórica, publicaciones institucionales, estudios académicos y fotografías de archivo que contextualizan las migraciones de comienzo del siglo XXI, estando toda la información de la muestra y del festival disponible en la web oficial 'www.lamardemusicas.cartagena.es'.

La exposición mantiene un horario de visita establecido de lunes a sábado de 10.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas, mientras que los domingos abre sus puertas únicamente en pase matinal desde las 10.00 hasta las 13.30 horas.