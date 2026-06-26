Ecuador.- La Mar de Músicas presenta 'Los de aquí', una exposición sobre la comunidad ecuatoriana y su huella en la Región

Exposición Los de Aquí, en La Mar de Arte - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mar de Arte, la sección expositiva del festival La Mar de Músicas, presentará la muestra 'Los de aquí', un proyecto que reflexiona sobre la pertenencia, la identidad y el arraigo a través de la experiencia de la comunidad ecuatoriana en Cartagena y la Región de Murcia.

"La muestra propone una mirada contemporánea sobre una realidad que forma parte inseparable de la historia reciente de nuestro territorio y reivindica el papel que miles de personas migrantes han desempeñado en su construcción social, económica y cultural", ha explicado el director de La Mar de Músicas, Eugenio González. Se podrá ver en el Palacio Consistorial de Cartagena del 17 de julio hasta el 27 de septiembre y está comisariada por María Garberí y Pepo Devesa , según ha informado el Consistorio.

La exposición por un lado, reúne la obra de destacados artistas contemporáneos ecuatorianos cuyas trayectorias mantienen vínculos con España. Participan Roberto Rivadeneira, Dia Muñoz, Nebraska Flores, el colectivo Zooa, CMAL, Fundación Proarte, Azul Macas, Pamela Suasti y Alexandra Cuesta, creadores que trabajan desde disciplinas como la pintura, la escultura, la instalación y el videoarte.

Sus obras ofrecen perspectivas diversas sobre cuestiones como la memoria, la identidad, la imagen, el desplazamiento o los procesos migratorios, alejándose de visiones estereotipadas para mostrar la riqueza y complejidad de la creación artística ecuatoriana contemporánea.

La segunda parte de la exposición se centra en la realidad de la comunidad ecuatoriana asentada en la Región de Murcia desde finales de los años noventa y principios de los 2.000. A través de materiales documentales, fotografía y testimonios visuales, la muestra reconstruye la historia de una población que llegó para trabajar en sectores fundamentales como la agricultura, la construcción o los servicios y que, con el paso del tiempo, ha contribuido decisivamente a transformar el territorio.

Uno de los ejes principales de este apartado es el trabajo del fotógrafo cartagenero Adrián Madrid, quien ha desarrollado un fotorreportaje sobre los espacios, negocios, asociaciones y personas que forman parte de la vida cotidiana de esta comunidad. A partir de este proyecto, los propios participantes continuarán el relato visual mediante cámaras desechables, construyendo un álbum colectivo que mostrará su día a día desde una mirada propia y directa.

La exposición incorpora además un importante conjunto documental formado por prensa histórica, publicaciones institucionales, estudios académicos y fotografías de archivo que permiten contextualizar los procesos migratorios que marcaron el comienzo del siglo XXI y comprender mejor su impacto en la sociedad murciana.

Con 'Los de aquí', La Mar de Músicas, propone una reflexión sobre la convivencia, la memoria compartida y la construcción de una identidad común. La muestra reivindica que la historia reciente de la Región de Murcia no puede entenderse sin la aportación de quienes llegaron desde Ecuador y que, tras más de dos décadas de arraigo, forman parte indiscutible del presente y del futuro de este territorio.

LA MAR DE ARTE 2026

Esta propuesta de La Mar de Arte se suma a una exposición dedicada a uno de los grandes nombres de la creación latinoamericana del siglo XX: Oswaldo Guayasamín. La muestra se enmarca en la 31ª edición de La Mar de Músicas dedicada a Ecuador, ofreciendo una aproximación privilegiada a una de las figuras más influyentes y reconocidas de la cultura ecuatoriana.

La exposición, que podrá visitarse en la sala Domus del Pórtico, reúne una selección excepcional de grabados pertenecientes a la serie creada por Guayasamín para ilustrar De Novo Orbe Decades Octo, la célebre obra del humanista Pedro Mártir de Anglería, considerada uno de los primeros relatos sobre el descubrimiento y la conquista de América. Comisariada por la Galería T20 se podrá ver en esta sala municipal de Cartagena desde el 8 de julio, hasta finales de septiembre. Toda la información está disponible en www.lamardemusicas.cartagena.es