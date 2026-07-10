Ecuador.- La Mar de Músicas programa este sábado la película ecuatoriana 'Los wánabis' con acceso libre en el antiguo CIM

Película ecuatoriana 'Los wánabis' - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Mar de Cine, la sección cinematográfica del festival La Mar de Músicas, proyecta este sábado, 11 de julio, a las 22.00 horas, la película ecuatoriana 'Los wánabis' en el patio del antiguo CIM de Cartagena con entrada libre hasta completar aforo, según informa el Consistorio.

El ciclo de este año está dedicado a dar a conocer la filmografía de Ecuador, país invitado en la 31ª edición del festival organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, y cuenta con la colaboración del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC).

La cinta, estrenada en 2024 y dirigida por Santiago Paladines, está basada en un caso real. La trama narra con humor y sarcasmo la historia de Beto, Juan Pedro y Diego, un grupo de amigos que, en un intento de hacerse millonarios de forma rápida, invierten todos sus recursos en un bizarro negocio propuesto por un ciudadano africano en un hotel.

Tras entregar el dinero a cambio de un maletín lleno de billetes tintados de negro que supuestamente se convertirían en dinero real mediante un proceso químico, el estafador desaparece, dejando al grupo con el maletín.

El largometraje plantea una reflexión sobre cómo las personas, al actuar en grupo, son capaces de creer historias absurdas con la promesa de cambiar su realidad.

El ciclo dedicado al cine ecuatoriano continuará cada noche a las 22.00 horas en el mismo espacio hasta el próximo miércoles. La programación restante incluye los títulos 'Hiedra' (12 de julio), 'Los ahogados' (13 de julio), 'Viejos malditos' (14 de julio) y 'Nosotros, mi papá y el perro' (15 de julio), esta última con la presencia de su director, Pablo Arturo Suárez.