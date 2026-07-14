La Mar de Músicas recibe este miércoles a las escritoras Yuliana Ortíz Ruano y Mafe Moscoso

Las escritoras Yuliana Ortíz Ruano y Mafe Moscoso - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La sección literaria del festival La Mar de Músicas recibe este miércoles a Yuliana Ortíz Ruano y Mafe Moscoso, dos de las voces más originales de la literatura ecuatoriana contemporánea a las 20.00 horas en la sala de ceremonias del Palacio Consistorial 'Manglares y volcanes'.

'Cartografías y escrituras en Yuliana Ortíz Ruano y Mafe Moscoso', con la compañía de la investigadora María Teresa Vera-Rojas, es una cita que propone un diálogo entre estas dos autoras. Yuliana Ortiz Ruano (Esmeraldas/Limones, 1992), autora de 'Fiebre de carnaval' y de los poemarios 'Sovoz', 'Canciones desde el fin del mundo' y 'Cuaderno del imposible retorno a Pangea', ha convertido los archipiélagos afrodescendientes del Pacífico en el centro de una escritura atravesada por la experiencia afroecuatoriana, la memoria, el territorio y las comunidades negras.

Junto a ella, Mafe Moscoso, autora de 'La Santita' y 'Kotopaxi', explora territorios donde convergen la ficción, la etnografía experimental y la especulación, a través de una escritura tejida por las cosmologías andinas, la memoria y la migración.

LA MAR DE CINE Y MAR CHICA

La Mar de Cine, la sección dedicada al séptimo arte dentro de La Mar de Músicas despide su programación con un evento especial. Este miércoles 15 de julio, a las 22.00 horas en el patio del antiguo CIM; los espectadores podrán disfrutar de 'Nosotros, mi papá y el perro', y el posterior coloquio con su director Pablo Arturo Súarez, quien ha viajado a Cartagena. Como en el resto del ciclo, la entrada es libre, hasta completar aforo.

Sebastián, un arquitecto que atraviesa la crisis de la mediana edad a los 45 años, es despedido de su trabajo como profesor universitario por tener una relación romántica con una estudiante. Desempleado, intenta recuperar el control de su vida, que parece haber perdido hace mucho tiempo. En su casa, la situación es caótica: su padre casi muere de un infarto y es adicto a la pornografía, su matrimonio se desvanece en la rutina, su hijo quiere dejar la escuela para convertirse en youtuber y su perro vive sus últimos días. Cuando la tarea de poner todo en orden ya parece colosal, su hermano llega de viaje y le pide su herencia, avivando viejos resentimientos familiares.

La historia de la cinta, estrenada en 2025, surge de la necesidad de sumergirme en una etapa crucial en la vida del personaje y su familia. El tiempo no pasa en vano y las relaciones personales dentro de la intimidad familiar pueden romperse.

Además, La Mar Chica, la sección en la que se han programado diferentes talleres infantiles y familiares del 13 al 17 de julio en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, celebra un nuevo pase este miércoles con inscripciones agotadas. Realizarán el taller Travesuras dulces de Ecuador, una divertida actividad gastronómica. Peques y mayores descubrirán cómo la banana, el chocolate y la espumilla de mora son los ingredientes típicos de muchos postres tradicionales ecuatorianos.

Más información en www.lamardemusicas.cartagena.es