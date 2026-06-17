Rodrigo Cuevas en La Mar de Músicas 2023 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Falta un mes para La Mar de Músicas, el festival organizado por el Ayuntamiento de Cartagena del 17 al 25 de julio que propone un viaje musical que parte desde Ecuador, principal protagonista de la 31 edición del evento, pero que irá más allá, recorriendo 16 países de América, África y Europa, a través de sus sonidos. Sílvia Pérez Cruz, Judeline, Maria Arnal, Silvana Estrada, Carminho, Lila Down, Xoel López, Rodrigo Cuevas o Rubén Blades destacan en una programación en la que también están Omou Sangaré, Monsieur Periné, Sona Jobarteh, pablopablo o Niño de Elche junto a Raül Refree.

El festival cuenta con un total de 45 conciertos, 21 de ellos gratuitos, y las entradas y los últimos abonos para los conciertos del patio del Antiguo CIM se pueden adquirir en la web www.lamardemusicas.cartagena.es. Algunos de los artistas de la edición, como Rodrigo Cuevas o Rubén Blades ya han colgado el cartel de sold out para sus actuaciones en Cartagena; y otros conciertos como el de Sílvia Pérez Cruz están agotando sus localidades, según han informado desde el Consistorio.

"La diversidad musical de Ecuador será protagonista indiscutible de la 31 edición de La Mar de Músicas, festival que se celebrará en el mes de julio, del 17 al 25 de julio, en Cartagena (España) y que este 2026 hará un especial del país andino a través de su música, cine, arte y literatura", ha explicado el director del festival, Eugenio González.

Machaka, Lolabúm, San Pedro Bonfim y sus milagros, LaTorre, Papaya Dada, Paola Navarrete, Humazapas, Jatun Mama, Swing Original Monks y Margarita Laso son los artistas que forman parte de esta programación que va desde la música andina a la electrónica, desde el pasillo al pop, para mostrar la riqueza musical de Ecuador.

El festival tendrá presencia de músicas llegadas de Brasil con Gilsons, formación formada por hijo y nietos de Gilberto Gil; y la sofisticada Mari Froes. De Colombia, los tropicales Monsieur Periné. De Argentina, el pop elegante de Bándalos Chinos. De México, la poética y conmovedora Silvana Estrada y la racial y mestiza, Lila Downs; artista que esta edición será premio La Mar de Músicas 2026. Del concierto de clausura estará encargado el músico de Panamá, Rubén Blades, acompañado por la Roberto Delgado Big Band.

Las músicas llegadas desde África tiene, como es habitual, representación en La Mar de Músicas. Desde Mali llegará la gran voz de Omou Sangaré; de Cabo Verde la electrónica con ecos del pasado de Fidju Kitxora; de Gambia, una de las figuras más fascinantes de la música africana contemporánea y la primera mujer reconocida internacionalmente como maestra de la kora, Sona Jobarteh.

De Marruecos, pero afincado en España, llega Rachid B, cuyo primer disco cantado en darija ha sido una de las grandes sorpresas musicales del país. De Sudáfrica, aunque viviendo en Berlín, llegará la cantautora folk Alice Phoebe Lou.

Además en esta edición se recupera el proyecto de Casa África, Vis a Vis, que traerá a Cartagena la voz de Virginie Dembelé, una artista innovadora que toca un instrumento único construido por ella misma, una mezcla entre la guitarra y el tradicional n'goni.

Dando el salto a Europa, de Grecia estará la cara más moderna y exportable de la música popular griega, Stella. De Portugal, la voz más contemporánea del fado, Carminho y de Italia, uno de los sonidos más frescos de la electrónica europea actual, Mind Enterprises; junto a una de las voces más fascinantes que ha dado el mercado de las músicas del mundo estos últimos años, la napolitana La Niña.

España, como es habitual en los últimos años del festival, tiene una presencia muy destacada. Por La Mar de Músicas pasará esta edición Sílvia Pérez Cruz, la catalana será la encargada del concierto inaugural, presentando su nuevo disco y acompañada por una decena de músicos sobre el escenario; al mismo tiempo que festeja sus treinta años en los escenarios.

Darán también a conocer su primer disco en solitario, Maria Arnal, como harán lo propio con sus nuevos trabajos Xoel López, Rodrigo Cuevas, Raül Refre junto a Niño de Elche, Bewis de la Rosa, Musgö y María Marín. En cambio, la Sr. Tomasa estará en el festival en su gira de despedida de los escenarios.

Por Cartagena también pasará Judeline, perteneciente a una nueva generación que está traspasando límites creativos, la misma a la que pertenece pablopablo, que también estará en Cartagena.

Las voces más cercanas, las de la Región de Murcia, serán las de El Pantorrillas, Sistema Nervioso, Hoonine y joseluis. También hay que sumar a Gregotechno, que fascinará al público del Castillo Árabe con su unión de música gregoriana y electrónica. Como también harán las sesiones de DJS de Ángel Carmona y Carlangas.

Además de la sección principal, La Mar de Músicas volverá a contar como siempre con La Mar de Cine, que cuenta con la colaboración del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC) y ofrecerá una selección de largometrajes creados por artistas ecuatorianos. Cartagena también recibirá a escritores del país andino, dentro de La Mar de Letras y el público podrá disfrutar de varias exposiciones de creadores ecuatorianos. Esta programación, que también incluirá talleres y otras actividades paralelas, se dará a conocer en los próximos días.