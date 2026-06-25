Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero Yuliana Ortiz, entre las escritoras ecuatorianas que estarán en La Mar de Músicas

Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero y Yuliana Ortiz Ruano, en La Mar de Letras - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Mar de Letras, la sección literaria del festival La Mar de Músicas, se celebrará del 13 al 21 de julio. Este 2026 estará dedicada a las mujeres ecuatorianas que protagonizaron la llamada gran ola migratoria de finales de los años noventa y que abrieron nuevos horizontes para miles de familias entre Ecuador y España.

Mónica Ojeda, Yuliana Ortiz Ruano, Gabriela Alemán, Estelina Quinatoa o María Fernanda Ampuero son solo algunas de las autoras que compartirán su universo literario con Cartagena. Todos los encuentros se realizarán en la sala de ceremonias del Palacio Consistorial, salvo el recital poético que se desarrollará en el Parque Cornisa del Teatro Romano, según han informado desde el Consistorio.

"Como homenaje y reconocimiento a aquellas pioneras y a quienes las siguieron, La Mar de Letras reúne a algunas de las voces más sobresalientes de la literatura y la creación contemporánea ecuatoriana", ha explicado el director de La Mar de Músicas, Eugenio González.

La programación, diseñada y coordinada por Belén Rosa de Gea arrancará el lunes 13 de julio a las 20.00 horas con el acto titulado 'Gabriela Alemán y Mónica Ojeda en la proyección internacional de la literatura ecuatoriana', una conversación que contará con la presencia de las escritoras acompañadas por el escritor y periodista, jefe de Sociedad y Cultura del diario La Verdad, Manuel Madrid.

Gabriela Alemán, ecuatoriana nacida en Río de Janeiro, 1968, autora de 'Poso Wells', 'Humo' y 'La muerte silba un blues', y Mónica Ojeda (Guayaquil, Ecuador, 1988) autora de novelas como 'Mandíbula' y 'Chamanes eléctricos en la fiesta del sol', o el libro de cuentos 'Las voladoras', comparten el reconocimiento de haber formado parte de Bogotá39, la selección del Hay Festival que reúne a las voces más relevantes de la literatura latinoamericana.

El martes 14 a las 11.30 horas Estelina Quinatoa Cotacachi (nacionalidad kichwa, pueblo Otavalo, 1953), antropóloga, curadora, investigadora y referente en la defensa y difusión del patrimonio cultural ecuatoriano, ofrecerá la conferencia 'Guardando la memoria en la Mitad del Mundo: identidad y patrimonio en Ecuador'. Reconocida con el Premio Nacional Eugenio Espejo 2024, la máxima distinción cultural de Ecuador, Quinatoa ha dedicado más de cuatro décadas al estudio de las culturas andinas, la cosmovisión indígena y la conservación del patrimonio arqueológico y antropológico de su país.

En su conferencia abordará la riqueza cultural e histórica del Ecuador como territorio de antiguas civilizaciones y destacará la importancia del patrimonio material e inmaterial como depositario de la memoria colectiva. Su intervención propondrá una reflexión sobre la vigencia de los saberes ancestrales, la diversidad cultural ecuatoriana y el papel de las identidades originarias en la construcción de sociedades más conscientes de su pasado y comprometidas con la preservación de su legado.

'Voces migrantes: Una conversación con María Fernanda Ampuero y Natalia García Freire' arrancará el martes 14 a las 20.00 horas, con María Fernanda Ampuero y Natalia García Freire, dos escritoras que han desarrollado una parte importante de su carrera en España y que serán acompañadas por el escritor Carlos Castán.

María Fernanda Ampuero (Guayaquil, 1976) es escritora y periodista, una de las voces más reconocidas de la literatura latinoamericana actual y referente en la narración de la experiencia migrante. Su obra, traducida a más de diez idiomas, incluye títulos como 'Pelea de gallos', 'Sacrificios humanos' y 'Visceral'.

Natalia García Freire (Cuenca, Ecuador, 1991) es autora de 'Nuestra piel muerta', 'Trajiste contigo el viento' y 'La máquina de hacer pájaros'. Residente en Madrid y profesora de escritura creativa, su obra ha sido traducida a diversas lenguas y se ha consolidado como una de las más singulares de la narrativa ecuatoriana contemporánea.

Ya el miércoles 15, a las 20.00 horas, se ha programado 'Manglares y volcanes. Cartografías y escrituras en Yuliana Ortíz Ruano y Mafe Moscoso', con la compañía de la investigadora María Teresa Vera-Rojas, una cita que propone un diálogo entre dos de las voces más originales de la literatura ecuatoriana contemporánea.

Yuliana Ortiz Ruano (Esmeraldas/Limones, 1992), autora de 'Fiebre de carnaval' y de los poemarios 'Sovoz', 'Canciones desde el fin del mundo' y 'Cuaderno del imposible retorno a Pangea', ha convertido los archipiélagos afrodescendientes del Pacífico en el centro de una escritura atravesada por la experiencia afroecuatoriana, la memoria, el territorio y las comunidades negras. Junto a ella, Mafe Moscoso, autora de 'La Santita y Kotopaxi', explora territorios donde convergen la ficción, la etnografía experimental y la especulación, a través de una escritura tejida por las cosmologías andinas, la memoria y la migración.

'Pulsos poéticos: diálogo con Bernardita Maldonado y Leira Araújo-Nieto' será un encuentro el jueves 16 a las 11.30 horas con dos poetas ecuatorianas residentes en España. Bernardita Maldonado (Loja, Ecuador, 1969), poeta, investigadora y doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, residente en Barcelona, es autora de 'Biografía de pájaros', 'Con todos los soles lejanos y Papel de arroz'.

Leira Araújo-Nieto (Guayaquil, Ecuador, 1990) es poeta, periodista e investigadora predoctoral en la Universidad de Granada, donde desarrolla una tesis sobre la poesía ecuatoriana escrita por mujeres. Autora de 'Caníbales', 'Última noche en el país de los hoteles' y 'Tuve un amor bello y oscuro'. Un diálogo entre dos generaciones poéticas que desarrollan su labor creativa e investigadora en España. Las acompaña el poeta e investigador Fran Garcerá.

Ese mismo jueves 16, a las 21.00 horas en el Parque Cornisa del Teatro Romano, La Mar de Letras se entrega a la magia del atardecer y a la poesía con 'De árboles caminantes, orquídeas y lirios de agua' desde el Parque Cornisa sobre el Teatro Romano. Las poetas participantes provienen de territorios, experiencias y sensibilidades diversas. Sus voces muestran la extraordinaria biodiversidad de la imaginación ecuatoriana.

El recital, cuya dirección escénica corre a cargo de Lara López, contará con las poetas Yuliana Ortíz Ruano, Mafe Moscoso, Leira Araújo-Nieto, Bernardita Maldonado junto a la voz kichwa de Estelina Quinatoa y la guitarra de José Antonio Aarnoutse, quien hará suyas tres composiciones del cancionero popular ecuatoriano.

El viernes 17, a las 11.30 horas, será el turno de 'Retrogradaciones' y 'La mujer que se avino. Un encuentro poético con Lara López y Marisa López Soria'. Lara López, escritora, periodista de RNE y una de las voces más reconocidas de la difusión cultural y musical en España, presenta 'Retrogradaciones', su nuevo libro de poemas. Conversará con Marisa López Soria, autora de una extensa trayectoria literaria y reciente poemario 'La mujer que se avino'. Dos escritoras de sólida experiencia y personalidad creativa compartirán el viernes 17 a las 11.30 h sus miradas, acompañadas por el escritor y periodista, y jefe de Cultura y Sociedad de La Verdad, Manuel Madrid.

Una 'Presentación de Vanguardia, jaleo y duende. Música española en el siglo XXI' reunirá el martes 21 a las 11.30 horas, a dos de las voces más reconocidas del periodismo y la divulgación musical en España: José Manuel Gómez "Gufi" y Lara López, participantes en esta ambiciosa obra colectiva que traza un mapa de la creación musical contemporánea. Coordinado por Gufi junto a los periodistas Enrique Blanc y Humphrey Inzillo, el volumen reúne a autores y autoras de España y América Latina para analizar a algunos de los nombres y fenómenos más relevantes de la música, desde el flamenco y la canción de autor hasta las nuevas corrientes del pop, el rock, la fusión o la música urbana. Les presenta y acompaña el escritor Juan de Dios García.