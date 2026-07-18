Silvana Estrada actuará este domingo en La Mar de Músicas

Silvana Estrada - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

La Mar de Músicas recibe este domingo 19 de julio a LaTorre, que combina la canción de autor con sonidos electrónicos y una fuerte personalidad escénica. A continuación será el turno de Papaya Dada, una propuesta ecuatoriana llena de energía, mestizaje y ritmos bailables.

La noche continuará con Stella, la artista griega que ha conquistado a la crítica internacional con una música elegante y luminosa en la que conviven el pop mediterráneo, la psicodelia y los sonidos contemporáneos.

El gran cierre de la jornada llegará con Silvana Estrada, una de las voces más emocionantes de la nueva canción latinoamericana. Debido al partido de la final del Mundial de fútbol que disputa la selección española, el concierto de la mexicana arrancará a las 23.30 horas en el auditorio Paco Martín del Parque Torres.

Electropop con toques andinos y emotividad poética es la música que hace la ecuatoriana LaTorre, proyecto de la cantante y compositora Renata Nieto (Quito, 1993), y una de las voces más personales de la nueva escena alternativa ecuatoriana. Su música, que podrá disfrutarse a las 19.00 horas en la plaza del CIM, combina electropop, paisajes electrónicos y resonancias andinas, creando un universo sonoro íntimo y evocador.

Medios especializados han destacado cómo su obra transforma el acervo ancestral andino en una electrónica contemporánea, mientras que también se subraya la delicadeza y el carácter introspectivo de sus composiciones. Una propuesta que dialoga con la tradición desde la sensibilidad de la electrónica actual..

La plaza del Ayuntamiento vibrará a las 20:00 horas con Papaya Dada, una de las bandas más originales y festivas de la nueva escena latinoamericana. Nacida en Quito, la formación ecuatoriana ha construido un universo sonoro propio donde conviven la chicha, la cumbia, el funk, la música tropical y la electrónica, dando forma a lo que ellos mismos definen como "chicha radioactiva".

Papaya Dada se ha convertido en un fenómeno musical en Ecuador gracias a una identidad mestiza y libre de etiquetas, capaz de conectar con públicos muy diversos. Su música combina metales, percusión tropical, sintetizadores y una actitud festiva que convierte cada concierto en una celebración colectiva. Sus canciones reinterpretan ritmos populares ecuatorianos y latinoamericanos desde una mirada moderna, irreverente y cargada de energía escénica.

Ya a las 21.30 horas en el patio del Antiguo CIM será el turno de Stella, nombre artístico de la cantante, pintora, artista visual y performer griega Stella Chronopoulou. En su música hay mezcla de sintetizadores delicados, guitarras de nylon y percusiones ligeras con aromas del Mediterráneo.

Su estilo, personal y envolvente, transita entre el synth-pop, la psicodelia y la tradición griega sin perder nunca un aire contemporáneo. Sus temas profundizan en la nostalgia, el deseo y el paso del tiempo con una producción íntima y cuidada. Canta principalmente en inglés, pero no duda en abrazar sus raíces con guiños a la canción griega de los 60. Su propuesta suena universal pero nace de lo local, ya que ofrece la cara más moderna y exportable de la música popular griega.

A las 23.30 horas, media hora después de lo previsto, debido al partido de la final del Mundial que disputa la Selección Española, el auditorio Paco Martín recibirá a Silvana Estrada. La cantautora mexicana pisa por tercera vez La Mar de Músicas, un festival que la ido acompañando a lo largo de su carrera. La artista emergente que actuó por primera vez Cartagena en 2021, es ya una de las voces más importantes de la canción latinoamericana.

Es una de las voces más delicadas y conmovedoras de la nueva canción latinoamericana. Nacida en Veracruz, creció entre música tradicional y construyó un estilo que mezcla folk, jazz y canción de raíz; con una interpretación íntima acompañada muchas veces por el cuatro.

Su álbum debut 'Marchita' (2022), producido por Gustavo Santaolalla, la proyectó internacionalmente con canciones atravesadas por la fragilidad, el amor y la pérdida. En sus trabajos más recientes, viene a presentar 'Vendrán Suaves Lluvias', Estrada sigue profundizando en esa sensibilidad, explorando el duelo, la memoria y la reconstrucción emocional desde una escritura aún más desnuda y directa, donde el silencio y la voz cobran tanto peso como la propia música.

Toda la información sobre el festival internacional organizado por el Ayuntamiento, que celebra su especial Ecuador hasta el 25 de julio, está disponible en la web www.lamardemusicas.cartagena.es