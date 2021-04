Editadas dos obras de Calderón de la Barca que abordan los conceptos fundamentales de su teatro

LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Editorial Iberoamericana/Vervuert ha publicado 'Amor, honor y poder o el universo dramático de Calderón', que aborda los conceptos fundamentales en la creación del teatro de Calderón de la Barca; mientras que Editorial Cátedra ha publicado 'Casa con dos puertas, mala es de guardar', una edición crítica dirigida a un público amplio.

En ambos casos son obra de Juan Manuel Escudero Baztán, profesor del departamento de Filologías Hispánica y Clásica de la Universidad de La Rioja, e integrante del Grupo de Investigación sobre Teatro del Siglo de Oro (TESORO) y especialista en la obra de Pedro Calderón de la Barca.

'Amor, honor y poder o el universo dramático de Calderón', publicado en la prestigiosa colección 'Biblioteca Áurea Hispánica' de la Editorial Iberoamericana/Vervuert, pasa revista a los elementos básicos de la poética calderoniana.

En este sentido, analiza en profundidad tres de los conceptos fundamentales que, además de remitir obligadamente a una de sus primeras comedias, resumen con precisión sus ideas acerca del teatro, ejemplificadas mediante una reflexión sobre ciertos temas y motivos de su teatro serio y cómico.

"En el serio -explica Escudero Baztán-, a través del ejemplo paradigmático del uso de la historia y la construcción de los personajes en 'La cisma de Inglaterra' o del análisis de las marcas distintivas de la figura del tirano; en el cómico, ensayando una instrumentalización del amor como eje rector de la arquitectura dramática, y también como engranaje básico de la caracterización y motivaciones de los personajes en escena, en obras como 'El escondido y la tapada', 'El castillo de Lindabridis' o 'El encanto sin encanto'".

Una tercera parte del libro trata de un último aspecto aplicable a ambos tipos de teatro: un Calderón que reescribe ('Alcalde de Zalamea' atribuido a Lope de Vega) y es reescrito por otros dramaturgos posteriores (como en la versión decimonónica de 'Fuego de Dios en el querer bien', de Manuel Bretón de los Herreros).

Por otro lado, el libro 'Casa con dos puertas, mala es de guardar', ha sido publicado por la Editorial Cátedra en su colección más conocida 'Letras Hispánicas' en el marco de su proyecto de difundir obras calderonianas fundamentales a un público más amplio; y donde se incluye otro título anterior publicado por el profesor Escudero Baztán: 'La cisma de Inglaterra'.

Sobre la obra en sí, el autor cree que "no debe ser considerada como una más dentro del nutrido grupo de comedias de capa y espada deudoras del fecundo ingenio de Calderón de la Barca", advierte el investigador de la Universidad de La Rioja.

Escrita en años cercanos a otras comedias tan señaladas como 'La dama duende' o 'No hay burlas con el amor', "no solo ejemplifica la maestría en el engranaje preciso de un dramaturgo ya maduro que domina a la perfección el juego teatral de este tipo de piezas", sino que ilustra con claridad "la actitud de un poeta dramático que sabe evadirse con oficio de la repetición formularia de un artilugio teatral -sensible a las exigencias de un público poco dado a la indulgencia no merecida- a través de la experimentación y la aplicación de nuevas e ingeniosas formas de resolver un enredo excesivamente tipificado".

"En este sentido -concluye Escudero Baztán-, la comedia apuesta por el protagonismo en escena de espacios físicos que fluyen sin control, que proporcionan escondites físicos dúplices, con personajes entregados a enredos paralelos, creando una ficción dramática a dos luces, y privilegiando el equívoco, la ironía dramática, y las medias verdades. Todo al servicio de un artefacto lúdico y sorprendente".