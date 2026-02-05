La ejecutiva global de medios Cynthia Hudson adquiere los derechos de “Deséenme un buen viaje” para cine y documental

Cynthia Hudson, CEO y fundadora de Hi Media Partners, ha adquirido oficialmente de Grupo Planeta los derechos audiovisuales para adaptar las memorias de “Deséenme un buen viaje” - Cedida

La ejecutiva de medios ganadora de múltiples premios Emmy, Cynthia Hudson, CEO y fundadora de Hi Media Partners, ha adquirido oficialmente de Grupo Planeta los derechos audiovisuales para adaptar las memorias de “Deséenme un buen viaje” (Wish Me a Good Journey) en un largometraje y un documental complementario, llevando a la pantalla la notable vida y el capítulo final del reconocido intelectual, autor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner.

La adaptación audiovisual va más allá del alcance del libro y se adentra en la lucha y las tensiones de la familia por asegurar una muerte digna, mientras rememora vivencias junto a un hombre brillante que escapó de una cárcel cubana para convertirse en exiliado en Estados Unidos y España, y que desarrolló su labor como uno de los periodistas y autores más influyentes de América Latina. La extraordinaria historia de Montaner se entrelaza con su legado intelectual y su viaje final, en el contexto de una vida dedicada a los ideales democráticos, la libertad y el pensamiento político en América Latina, España y Estados Unidos.

El documental complementario será producido por su nieta, la periodista Paola Ramos, quien documentó los últimos años de Montaner,ofreciendo una mirada íntima y en primera persona sobre su vida y los meses finales de su trayectoria, arropado por su esposa, sus dos hijos y sus nietas.

Carlos Alberto Montaner fue autor de numerosos libros influyentes sobre política, democracia, pensamiento liberal e identidad latinoamericana, entre ellos. El perfecto idiota latinoamericano, una obra seminal que ha alcanzado su décima edición y sigue siendo un pilar del debate político en el mundo de habla hispana.

La adaptación multimedia estará liderada por Cynthia Hudson como Productora Ejecutiva y Directora Creativa, ejecutiva de medios ganadora del premio Emmy y Directora General, quien aporta décadas de liderazgo en los más altos niveles de los medios globales en inglés y español. Este anuncio marca la primera adaptación audiovisual de largometraje de Hudson, guiada por su sólida autoridad editorial, visión narrativa y experiencia ejecutiva.

LANZAMIENTO DE UNA EMPRESA MEDIÁTICA INTERGENERACIONAL Y MULTICULTURAL

El proyecto también marca el lanzamiento oficial de Hudson International Media (HI MEDIA PARTNERS), fundada por Cynthia Hudson y liderada en alianza con su hija, Leila Victoria Fernández. Juntas, representan una familia mediática intergeneracional y multicultural que combina décadas de liderazgo ejecutivo con una voz creativa contemporánea.

HI MEDIA PARTNERS es una productora de reciente creación especializada en el desarrollo y producción de contenidos e historias para cine, televisión y documentales. La compañía está dedicada a desarrollar y producir proyectos premium basados en autoría sólida, propiedad intelectual original y narrativas con resonancia global.

Leila Victoria, actriz estadounidense de raíces cubanas y guionista galardonada, formada en cine, teatro e improvisación, aporta una perspectiva creativa de nueva generación a la compañía, posicionando a HI MEDIA PARTNERS en la intersección entre el relato de legado y la expresión cultural contemporánea.

Este proyecto es el título inaugural y emblemático de HI MEDIA PARTNERS, una obra multimedia definida por el drama, el amor, el profesionalismo y la despedida.

UNA LÍDER VISIONARIA CON UNA CONEXIÓN PROFUNDAMENTE PERSONAL

Cynthia Hudson es ampliamente reconocida como una de las líderes más influyentes de los medios globales. Ganadora de ocho premios Emmy —con un total de 51 premios Emmy obtenidos a través de las cadenas que ha dirigido—, ha desempeñado un papel clave en la creación, crecimiento y relanzamiento de importantes marcas mediáticas, entre ellas Cosmopolitan Television, Mega TV, Casa Club TV (United Cable), Telemundo, Univision y CNN en Español.

Durante sus 15 años como Vicepresidenta Senior y Directora General de CNN en Español, Hudson supervisó todos los aspectos de las operaciones en español de la cadena, liderando a la organización hacia múltiples premios Emmy, GLAAD y Promax, entre muchos otros. Más recientemente, en julio de 2024, obtuvo para la cadena un nuevo Emmy de Noticias y Documentales por Narco Files – El Tren de Aragua, un proyecto que encabezó de manera integral para todas las plataformas de CNN.

Para Hudson, adaptar y producir la película basada en "Deséenme un buen viaje" es profundamente personal. Conoció a Carlos Alberto Montaner desde niña en los encuentros intelectuales organizados por su madre, la Dra. Ofelia M. Hudson, reconocida autora cubana y profesora universitaria. Esa cercanía inicial se transformó más tarde en una relación profesional y personal. Años después, Montaner trabajó profesionalmente con Hudson en Univision, Telemundo, SBS–Mega TV y CNN, lo que le permitió ser testigo directo de su rigor intelectual, su claridad moral y su compromiso de toda la vida con las ideas, la familia y Cuba.

Cynthia Hudson ha afirmado que “Carlos Alberto Montaner no solo fue una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo; fue parte de mi vida desde la infancia. Crecí escuchándolo en los encuentros intelectuales que organizaba mi madre, mucho antes de comprender plenamente la profundidad de sus ideas. Años después, trabajamos juntos y pude acompañarlo de cerca en su viaje final”.

“Estoy profundamente agradecida a la familia Montaner, y especialmente a Gina, por la confianza que han depositado en mí para llevar esta historia extraordinaria a la pantalla. Las columnas y libros de Carlos Alberto fueron leídos por miles de personas, y su partida dejó un vacío profundo entre quienes valoramos el intelecto, el pensamiento político, la familia y un compromiso de por vida con Cuba y con el mundo. Lanzar Hudson International Media con un proyecto de esta magnitud —junto a mi hija— es un honor y una responsabilidad que asumo con el mayor respeto”, ha añadido.

Gina Montaner ha subrayado que “poco antes de morir mi padre me pidió que escribiera sobre uno de los procesos más dolorosos de nuestras vidas. Escribir este libro fue un acto de amor, valentía y responsabilidad. El compromiso del equipo de HI MEDIA PARTNERS por llevar "Wish Me a Good Journey" a la pantalla es tanto un honor como un profundo desafío emocional que completa el viaje vital con mi padre”.

“Confiar esta historia a Cynthia me da paz. Ella conoció personalmente a mi padre, entendió su mundo y vivió gran parte de este proceso muy cerca de nuestra familia. Sé que esta adaptación multimedia honrará la coherencia y la lucidez que definieron toda su vida”. Nuevos anuncios sobre las colaboraciones creativas de HI MEDIA PARTNERS, los calendarios de producción y la estrategia de distribución se darán a conocer en los próximos meses" ha indicado.