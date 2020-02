Elena Anaya, esposa de Richard Gere en 'MotherFatherSon': "El futuro no debería decidirlo quien cuenta la información"

Publicado 11/02/2020 20:06:54 CET

Elena Anaya, esposa de Richard Gere en 'MotherFatherSon': "El futuro no debería

Elena Anaya pone el acento español en 'MotherFatherSon', nueva serie de la BBC que llega a España de la mano de Starzplay este jueves 13 de febrero. Anaya interpreta en la ficción a Sofía, la esposa mexicana de Richard Gere, que da vida a un magnate del mundo de la información. Un mundo preocupante para la actriz, que señala que "el futuro no debería decidirlo quien cuenta la información o dirige el país".

En una entrevista con Europa Press, la intérprete ha reflexionado sobre los entramados y la corrupción en los entornos de poder de la información, opinando que la ficción se acerca "bastante" a la realidad. "Por supuesto, esto es una serie de ficción, pero a mí me dio mucho miedo, mucho rechazo, el poder tan oscuro, esas sombras que mueven el mundo. El futuro debería decidirlo cada uno, y no quien cuenta la información ni quien dirige sus países", reflexiona.

Como su propio nombre indica, 'MotherFatherSon' narra la historia de un padre -Max-, una madre -Kathryn- y un hijo -Caden- en una situación límite tras un trágico accidente de éste último. En el caso de Max, un magnate del mundo de la comunicación, Anaya considera un acierto la elección de Gere: "Me parecía perfecto para interpretar a este monstruo desalmado, porque no lo aparenta, como tantas personas con tanto poder en el mundo real".

La actriz se ha deshecho en halagos hacia Gere, alguien "extraordinario", "con un alma bellísima" y "con gran conocimiento de la realidad". "Richard Gere se sube al Open Arms para luchar contra el gobierno italiano y decirles que son unos desalmados, pero, además, enseña fotos de su hijo recién nacido a un padre que va con ellos en el barco, y siente empatía por ese padre que ha tenido que huir y ha estado a punto de morir ahogado", explica.

Anaya se unió al proyecto porque le parecía "apetecible" por numerosos factores. Fue, primero, por el guión de Tom Rob Smith (American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace), alguien que "escribe maravillosamente bien" y muestra "un conocimiento del ser humano e inhumano", pero también fue clave el reparto "sublime" de la serie y el sello BBC.

Y es que además de Gere, que vuelve a la pequeña pantalla después de 30 años, 'MotherFatherSon' cuenta con espectacular elenco en el que sobresalen Helen McCrory y Billy Howle. "Helen es una de las mejores actrices inglesas que existen, tiene muchas tablas, es una actriz de teatro y una mujer grandiosa", señala Anaya, destacando que, aunque no trabajó con Howle, "es uno de los mejores actores británicos jóvenes que hay".

"LAS MADRES SE PROTEGEN UNAS A OTRAS"

En muchas ocasiones, los personajes femeninos de ficción se relacionan en términos de competitividad y tensión, algo que no ocurre entre Kathryn, la ex-mujer de Max, y Sofía. Ambas se conocen en una situación límite, pero en ese primer encuentro, que, como indica Anaya, "no estaba en el guión", el espíritu no solo es cordial sino también amistoso: "Ha pasado algo horrible, y, a pesar de todo eso, es la primera vez que estas mujeres se encuentran cara a cara y pueden hablar".

"Sofía está embarazada de la persona que más odia y a la que más miedo tiene Kathryn, pero ante una madre embarazada, más joven que ella, lo primero que hace es preocuparse", reflexiona Anaya. "Esa empatía existe, las madres se protegen unas a otras. Esas cosas también se deberían contar, y tendríamos que darle valor porque eso es más de los cuentos de Disney. La vida no es así", sentencia.

EL RITMO FRENÉTICO DE LAS PLATAFORMAS

Además de 'MotherFatherSon', Anaya ha participado en otras dos series estrenadas a lo largo de 2019, 'Días de Navidad' y 'Jett', al tiempo que ha protagonizado 'Rifkin's Festival', lo nuevo de Woody Allen, y no parece encontrarse incómoda cambiando de medio. "A la hora de rodar y de meterte en una historia, da igual que la pantalla sea pequeña o sea grande", explica.

Eso sí, la intérprete prefiere trabajar bajo menor presión, algo que siente que ocurre con productos preparados para la pequeña pantalla. "Pediría a la gente que escribe historias para televisión que le den más valor y más respeto a los tiempos; a veces es una factoría que va tan rápido, que echa tanto humo...", confiesa.

"En el cine tienes otro tipo de tiempos, en el teatro también... El público no es tonto, lo ve todo, lo respira todo y sabe lo que falta. Lo que pasa es que a veces me da la sensación de que estas plataformas producen y lanzan a una velocidad que a mí, personalmente, me ponen un poco nerviosa. Yo soy más lenta trabajando", reconoce con una sonrisa.