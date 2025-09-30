La Embajada Dominicana en España entrega los Premios Padre Billini 2025

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS)

La Embajada de la República Dominicana en España celebró ayer lunes 29, en la Casa de América de Madrid, la ceremonia de entrega de la séptima edición de los Premios Padre Billini, que este año reconocieron al gastroenterólogo Luis Esteban Abreu García y a la Asociación Cultural y de Cooperación al Desarrollo Biblioteca República Dominicana (ACUDEBI). El acto fue presidido por el embajador dominicano en España, Tony Raful.

Instituidos en 2015, los Premios Padre Billini llevan el nombre del sacerdote, maestro y filántropo Francisco Xavier Billini, figura emblemática del siglo XIX y símbolo de la vocación de servicio, así como del impulso a la educación y la salud en la sociedad dominicana, quien en 1869 fundó en Santo Domingo la Casa de la Beneficencia —hoy Hospital Padre Billini—, así como la Lotería de la Junta de la Caridad, origen de la actual Lotería Nacional, con el fin de financiar proyectos de asistencia social.

Estos galardones tienen como propósito reconocer a personas e instituciones sin fines de lucro que hayan realizado una labor destacada en favor de la República Dominicana y sus ciudadanos. Asimismo, celebran la trayectoria de dominicanos residentes en España que, por sus logros y méritos profesionales, se convierten en referentes de excelencia y ciudadanía ejemplar para la diáspora.

“Los Premios Padre Billini contribuyen a reconocer, visibilizar y fortalecer el tejido social de nuestra diáspora, al tiempo que proyectan una imagen digna y valiosa de la República Dominicana ante el mundo”, resaltó el embajador Tony Raful durante su intervención ante el público presente.

En la categoría Solidaridad, el reconocimiento fue otorgado a ACUDEBI, por su incansable labor en la promoción de la identidad cultural dominicana, mediante iniciativas educativas, literarias y de cooperación internacional. Desde Madrid, ACUDEBI ha tejido puentes de diálogo y creatividad entre generaciones, comunidades y territorios, contribuyendo activamente al fortalecimiento cultural de la diáspora.

En la categoría Excelencia, fue galardonado el doctor Luis Esteban Abreu García, médico gastroenterólogo nacido en La Vega, cuya destacada carrera profesional se ha desarrollado en España. Actualmente, se desempeña como jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y profesor asociado en la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de más de 200 publicaciones científicas, el Dr. Abreu ha sido previamente distinguido con la Orden al Mérito Duarte, Sánchez y Mella, en reconocimiento a su compromiso con la medicina y la formación académica.

“ACUDEBI es un proyecto cultural y solidario que honra la memoria del padre Billini y construye, día a día, un futuro de dignidad y esperanza para nuestra comunidad”, expresó el embajador Raful. Sobre el Dr. Abreu, añadió: “Es un ejemplo de la ética profesional dominicana. Su historia nos llena de orgullo y demuestra que el talento de nuestra gente no tiene fronteras”.

La selección de los premiados fue realizada por un jurado compuesto por personalidades del ámbito académico, sanitario y cultural. La ceremonia contó con la participación de representantes del cuerpo diplomático, instituciones culturales, profesionales de la salud, autoridades españolas y miembros de la comunidad dominicana residente en el país.