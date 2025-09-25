El embajador dominicano recibe la condecoración de la Orden de la Estrella de Italia

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS)

En un emotivo acto celebrado en la sede de la Embajada de Italia en España, el embajador de la República Dominicana en España, Tony Raful, fue distinguido con la condecoración de Gran Oficial de la Orden de la Estrella de Italia, una de las más altas distinciones otorgadas por el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, en reconocimiento a méritos excepcionales en la promoción de la amistad y la cooperación internacional.

La condecoración fue entregada en nombre del presidente italiano por el embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, quien destacó la destacada trayectoria de Tony Raful no solo como diplomático, sino también como académico, poeta y servidor público. “Su liderazgo visionario y su compromiso han impactado positivamente múltiples áreas, desde la diplomacia jurídica hasta la cooperación científica y cultural. La relación bilateral entre Italia y la República Dominicana ha sido fortalecida gracias a su gestión”, expresó el embajador Buccino.

Durante su gestión como Embajador de la República Dominicana en Italia entre 2020 y 2024, Tony Raful consolidó importantes avances en la relación bilateral, destacándose por una diplomacia activa y orientada a resultados concretos. Entre los logros más significativos figura la firma del Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento del Mecanismo de Consultas Políticas en 2021, que dio inicio a un diálogo estructurado entre ambos países y facilitó la cooperación en áreas como formación diplomática, cultura y diplomacia gastronómica. Asimismo, lideró la puesta en marcha de la Primera Misión Satelital Dominicana, en alianza con el Instituto Ítalo–Latinoamericano, abriendo nuevas fronteras en la ciencia y la tecnología para el país.

En el ámbito académico y científico, Raful promovió la creación del primer Doctorado en Ingeniería Sísmica de la República Dominicana, fortaleció programas educativos como STEAM, y fomentó la diplomacia sanitaria mediante alianzas con la Universidad de Bolonia. En el campo cultural, impulsó numerosas iniciativas, incluyendo un acuerdo para el préstamo de piezas arqueológicas, entre éstas, el emblemático “Cemí de Algodón”.

Su gestión evidenció un enfoque de diplomacia de proyectos, que transformó la amistad entre ambas naciones en oportunidades concretas para el desarrollo humano, científico y cultural del pueblo dominicano. “La trayectoria del embajador Raful ha dejado una huella profunda. Por eso es merecedor de una altísima distinción como es la Estrella de Italia”, afirmó el embajador Buccino.

En su discurso de agradecimiento, Tony Raful resaltó el valor de esta distinción como símbolo de una amistad profunda entre dos naciones unidas por la historia, la cultura y el compromiso con el desarrollo humano. “Esta estrella que hoy me honran en portar representa no solo un reconocimiento personal, sino una celebración de la diplomacia como herramienta transformadora, capaz de abrir caminos en la educación, la ciencia, la salud y la cultura”, afirmó.

Raful también expresó su gratitud al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en él para representar al país en el exterior, así como al equipo diplomático que lo acompañó durante su misión en Roma y a todas las instituciones italianas que formaron parte del proceso de cooperación bilateral, recordando que “la diplomacia vale en la medida en que mejora la vida de las personas”.

El acto contó con la presencia de autoridades, miembros del cuerpo diplomático de ambos países destinados en España, representantes institucionales y su esposa, Grey Soriano de Raful.

La Orden de la Estrella de Italia es una prestigiosa distinción que reconoce a aquellas personalidades extranjeras o italianas residentes fuera del país que se han destacado por fortalecer los vínculos de Italia con el mundo, promoviendo relaciones de cooperación en todos los ámbitos.