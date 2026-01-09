Los Emmy crean el Legacy Award, el galardón para series relevantes y corregir errores como el cometido con The Wire

Archivo - Estatuillas de los Premios Emmy - CONTACTO - Archivo

MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

La Academia de Televisión de Estados Unidos ha anunciado la creación de un nuevo premio, el Emmy Legacy Award. Se trata de un galardón destinado a reconocer el legado de series de gran relevancia y también a enmendar errores históricos como los cometidos con The Wire, según ha admitido el presidente y CEO de la institución, Maury McIntyre.

"Puede otorgarse a una serie que todavía esté en emisión, o a una que no se haya transmitido en 30 años. Nuestro objetivo es reconocer programas que hayan perdurado y tenido un impacto, ya sea cultural o en la industria, durante mucho tiempo", aseguró McIntyre a The Hollywood Reporter.

"De modo que sí, Anatomía de Grey podría ser candidata por ser una de las series médicas más longevas de la televisión, o La ley del revólver por haber consolidado el género western. Estamos encantados de hacer ambas cosas", añadió.

En cuanto a si este galardón es una forma de corregir errores como el cometido con The Wire, una de las series más aclamadas de la historia que no ganó nunca un Emmy, McIntyre fue directo en su respuesta. "Esa no era necesariamente la intención, aunque, lógicamente, lo vemos como una oportunidad", afirmó.

"Tengo que concederle el mérito de este premio a Pearlena Igbokwe [presidenta de Television Studios, NBC Entertainment & Peacock Scripted], honestamente", continuó. "Pearlena formó parte de nuestro comité ejecutivo el año pasado, pero también del comité de selección del Salón de la Fama, y en algún momento del año se puso en contacto conmigo y me dijo: '¿Por qué no tenemos un premio que funcione como un Salón de la Fama para las series'? Ese fue realmente el impulso", aseguró McIntyre.

"Nos dimos cuenta de que no reconocemos los programas que han tenido un impacto duradero, y para el comité de premios y la junta fue algo evidente: 'Sí, deberíamos hacer algo así'. Así que sí, este premio puede servir también para enmendar casos en los que sentimos que una serie no recibió el reconocimiento Emmy que merecía. No era la razón principal, pero es un efecto positivo que nos alegra", sentenció.

El galardón, una estatuilla del Emmy con inscripción, podrá entregarse en la gala de los Primetime Emmy, en las ceremonias de los Creative Arts Emmy, en el festival Televerse de la Academia de la Televisión o en la ceremonia de su Salón de la Fama. La Academia determinará cada año la ocasión de su entrega. A este respecto, McIntyre remarcó que tienen a su disposición varias plataformas donde entregar el premio y se reservan el derecho a ser flexibles.

"Si este año, por alguna razón, el premio se otorga a un programa emblemático de la NBC, y nosotros estamos en la cadena NBC con los Emmy, podría tener sentido entregar ese premio durante los Emmy, porque la NBC está celebrando sus 100 años y estaríamos celebrando uno de sus programas más longevos", explicó.

"Pero podríamos decir: 'Preferimos hacerlo con el Salón de la Fama, porque también tiene sentido hacerlo así'", prosiguió, equiparando esta dinámica con la que realizan cuando se trata de la entrega de otros premios como los Governors Award.

El comité del Governors Awards, que ha pasado a denominarse Special Awards comité, será el encargado de seleccionar anualmente a los candidatos a este premio al legado. La junta de los Governors votará las candidaturas, que podrán ser presentadas por los miembros de la junta, el comité de los Special Awards o mediante cartas a la organización. Según McIntyre, sencillamente contactarían con la Academia de Televisión estadounidense. "En principio, no esperamos que el público lo haga, pero estamos abiertos a que nuestros socios de la cadena presenten nombres y digan: 'Este es un programa realmente importante y creemos que merece la pena considerarlo'", aseveró.

Por otra parte, los candidatos al Legacy Award, que solo puede otorgarse una vez por programa, deben, por un lado, haber acumulado al menos 60 episodios a lo largo de un mínimo de cinco temporadas, y, por otro, haber demostrado una relevancia, influencia o capacidad de inspirar de forma continuada en un género televisivo, en una audiencia -ya sea nueva o ya existente- o en la sociedad y la cultura. Las franquicias se deben premiar en su totalidad.