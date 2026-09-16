EOI acoge el acto “La Formación Profesional: el impulso de un país”

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Milagros Tolón, ministra de educación. - Cedida

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno anunció en la sede de EOI una inversión de más de 234 millones de euros para reforzar la Formación Profesional de trabajadores y trabajadoras y atender las necesidades de sectores estratégicos.

Pedro Sánchez y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, conocieron distintos proyectos desarrollados por alumnado de FP junto al director general de EOI, Diego Crecente.

El acto puso de relieve el papel de la Formación Profesional para conectar el talento con las necesidades del tejido productivo y acompañar a las personas durante toda su trayectoria laboral.

La Escuela de Organización Industrial (EOI) acogió ayer el acto “La Formación Profesional: el impulso de un país”, presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la participación de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; la secretaria general de Formación Profesional, Esther Monterrubio y el director general de EOI, Diego Crescente.

Antes de las intervenciones institucionales, las autoridades recorrieron junto al presidente Sánchez los expositores instalados en la sede de EOI, donde pudieron conocer de primera mano distintos proyectos realizados por alumnos y alumnas de Formación Profesional. Una muestra del talento, la creatividad y la capacidad de la FP para transformar los conocimientos adquiridos en soluciones con aplicación práctica.

Durante el acto, Pedro Sánchez anunció que el Consejo de Ministros había aprobado esa misma mañana una inversión de más de 234 millones de euros destinada a reforzar la Formación Profesional de trabajadores y trabajadoras y a responder a la demanda de profesionales en sectores estratégicos para la economía española.

Del total anunciado, cerca de 107 millones de euros se dirigirán a la formación de trabajadores en centros públicos de todo el país, facilitando la obtención de nuevas certificaciones profesionales y prestando especial atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Otros 126 millones de euros permitirán impulsar la formación en ámbitos con una elevada necesidad de profesionales, como la construcción, el turismo patrimonial, cultural y sostenible, la seguridad, el medio ambiente o el transporte por carretera.

Formación a lo largo de toda la vida profesional

En su intervención, el presidente del Gobierno destacó la necesidad de acompañar a las personas durante toda su trayectoria laboral en un mercado de trabajo sometido a una transformación permanente. Asimismo, subrayó el papel de la FP como una formación práctica y directamente conectada con las necesidades de las empresas y con el talento de la población más joven.

Sánchez recordó que el número de estudiantes matriculados en Formación Profesional ha aumentado un 46 % desde 2018, hasta superar los 1,2 millones. En este periodo se han creado más de 400.000 nuevas plazas y se han destinado más de 800 millones de euros a las comunidades autónomas para ampliar y acercar esta oferta formativa a la ciudadanía.

“La FP es el plan A, no el plan B, para muchísimos jóvenes de nuestro país”, afirmó el presidente, quien puso en valor la calidad de los ciclos formativos, la flexibilidad de sus itinerarios y su conexión directa con el empleo.

La celebración de este encuentro en EOI pone de relieve la contribución que la Escuela realiza, desde el ámbito del Ministerio de Industria y Turismo, a una Formación Profesional conectada con la transformación de los sectores productivos. Una labor que combina la anticipación de nuevas competencias, la innovación formativa y el desarrollo del talento necesario para responder a los retos de la digitalización, la transición verde y el futuro del empleo.

EOI, referente en innovación aplicada a la Formación Profesional

Esta colaboración entre las políticas educativas e industriales tiene una expresión concreta en el Centro de Referencia Nacional de Comercio Electrónico y Marketing Digital, que EOI desarrolla junto a Red.es. Como fundación pública adscrita al Ministerio de Industria y Turismo, EOI pone así su conocimiento del tejido productivo al servicio del Sistema de Formación Profesional, en coordinación con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Desde este Centro de Referencia Nacional, EOI trabaja para anticipar las nuevas necesidades de cualificación vinculadas a la digitalización, actualizar los estándares de competencia y desarrollar acciones formativas innovadoras y experimentales. Entre sus actuaciones figuran la formación y actualización del profesorado de FP, los programas de recualificación dirigidos a personas desempleadas y el diseño de nuevas propuestas en ámbitos como el comercio electrónico, el marketing digital, la ciberseguridad o el emprendimiento.

Esta labor refleja precisamente uno de los mensajes centrales de la jornada: la necesidad de reforzar la conexión entre formación y empresa para que la oferta educativa evolucione al mismo ritmo que el mercado laboral. A través del CRN, EOI contribuye a tender ese puente entre las políticas de formación y las necesidades reales de los sectores productivos, favoreciendo la empleabilidad, la actualización profesional y la competitividad de las empresas.