EOI analiza el futuro del empleo verde en energía y la sostenibilidad en un nuevo webinar

Webinar EOI - CEDIDA

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Organización Industrial (EOI) celebrará un webinar el próximo 23 de junio a las 17:30 h. centrado en las oportunidades profesionales vinculadas al empleo verde y a la transición energética, un ámbito que se ha consolidado como uno de los principales motores de crecimiento y generación de talento especializado en España y Europa.

Bajo el título “Empleo en energía y sostenibilidad: oportunidades para jóvenes profesionales" la sesión reunirá a expertos de EOI y profesionales del sector para abordar la evolución del mercado laboral verde, los perfiles más demandados por las empresas y las competencias necesarias para acceder a las nuevas oportunidades de contratación en ámbitos como las energías renovables, la descarbonización, la eficiencia energética y la sostenibilidad empresarial.

El encuentro contará con la participación de Javier García Colino, director del área Internacional & Alumni EOI, quien abrirá la jornada destacando el papel estratégico de la formación especializada para responder a las necesidades de un mercado laboral en plena transformación.

También intervendrán Carmen García Guerra, directora de Programas de EOI, y Andrea San Emeterio Lezcano, responsable de Carreras Profesionales de la institución, que analizarán las tendencias de empleo en el sector energético y medioambiental, así como los perfiles profesionales con mayor proyección y demanda por parte de las compañías.

Durante el webinar se presentarán además casos de éxito de alumni de EOI que desarrollan actualmente su carrera en empresas y proyectos vinculados a la transición energética, aportando una visión práctica sobre las oportunidades reales de incorporación al mercado laboral.

EOI subraya que la transición hacia un modelo económico más sostenible está generando una creciente necesidad de profesionales cualificados en áreas como la energía, la sostenibilidad, la economía circular, el análisis de datos aplicados a la descarbonización o la gestión de proyectos verdes.

La Escuela de Organización Industrial cuenta con más de 30 años de experiencia en formación especializada en energía y sostenibilidad, consolidándose como una de las instituciones de referencia en España en el impulso del talento para la nueva economía verde.

La participación en el webinar es gratuita previa inscripción:

https://www.eoi.es/es/eventos/93930/webinar-empleo-en-energia-y-sostenibilidad-oportunidades-para-jovenes-profesionales