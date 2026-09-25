EOI clausura en Sevilla el curso académico 2025-2026

Alumnos en su entrega de diplomas - Cedida

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS)

Juan Iturri, presidente del Grupo Iturri, pronunció la lección magistral de una ceremonia que reunió a estudiantes, docentes, familiares y representantes de la Escuela.

La actividad de EOI en Andalucía incluyó, durante el curso 2025-2026, un total de 89 programas financiados con fondos europeos, con más de 1.575 personas beneficiarias.

Sevilla, 25 de septiembre de 2026. La Escuela de Organización Industrial (EOI) celebró ayer en su sede de Sevilla el acto de clausura del curso académico y entrega de diplomas. Un total de 148 alumnos y alumnas finalizaron los programas reconocidos en la ceremonia.

El acto contó con la participación de Diego Crescente, director general de EOI; Francisco Velasco, delegado de EOI en Sevilla; Marisa Durán, directora de Desarrollo de Negocio de EOI Sevilla; y Carmen Peláez, secretaria de la Asociación de Antiguos Alumnos, además de docentes y familiares. La lección magistral corrió a cargo de Juan Iturri, presidente del Grupo Iturri.

La entrega de diplomas reunió a participantes del Executive MBA, el Aerospace MBA, el Mining & Raw Materials MBA, el Programa de Desarrollo para la Dirección – Mujeres con Alto Potencial (PDMAP), los programas ejecutivos en Dirección de Proyectos, Energías Renovables e IA y Estrategia del Dato, las tres ediciones del curso de Gestión Empresarial del Máster SAP, Digital x Border —programa de inmersión digital para CEO— y Coworking Sevilla.

Durante la ceremonia recibieron una mención honorífica Laura Rodero Moyano, alumna del PDMAP, y Pablo V. Ramos Guisande, alumno del Mining & Raw Materials MBA. La profesora Carmen Peláez Mata recibió una mención especial por su dedicación y por transmitir los valores de EOI. Diego Crescente clausuró el acto, que concluyó con un encuentro entre alumnos, docentes y familiares en la sede sevillana.

Formación para empresas y programas públicos en toda Andalucía

A los alumnos de los programas reconocidos en la clausura se suman alrededor de 1.050 participantes en actividades de formación In Company. Entre ellas destaca la acción desarrollada para el Instituto de Estudios Fiscales, con 769 participantes. EOI también ha trabajado durante el curso con empresas y organizaciones como Atlantic Copper, Cox, Moeve, AERTEC, Keyter, Caja Rural del Sur, Sonaca —antes Alestis—, Persan, Cunext, Grabysur, Exxita, Solera, Grupo Insur, Lactalis Puleva, Caja Rural de Granada, Admiral, Cooperativas Agroalimentarias y Acesur.

La actividad de EOI financiada con fondos europeos alcanzó 89 programas y más de 1.575 personas beneficiarias en el conjunto de las provincias andaluzas. Estas iniciativas, desarrolladas en formatos presenciales, en línea y mixtos, se orientan a mejorar la empleabilidad, acelerar la transformación digital e impulsar el emprendimiento. Su programación ha abordado, entre otros ámbitos, inteligencia artificial, automatización, ciberseguridad, análisis de datos, desarrollo de aplicaciones, tecnologías cloud, marketing digital, comercio electrónico, videojuegos y microelectrónica.

EOI mantiene asimismo su colaboración con entidades del territorio, como la Agencia Digital de Andalucía, en iniciativas de emprendimiento y aceleración de pymes; el Ayuntamiento de Málaga, en programas vinculados a la microelectrónica; y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, con cuatro nuevas ediciones del programa Coworking.

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las acciones de formación digital de directivos de pymes y de agentes llegaron durante el pasado curso a unas 5.000 personas en Andalucía. Desde Sevilla, EOI también participó en proyectos dirigidos al sector agroalimentario y en el Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs (PADIH).