El escritor venezolano Rodrigo Blanco protagoniza este miércoles una nueva cita del ciclo 'Un café cargado de lecturas'

Publicado 05/11/2019 17:38:28 CET

MÁLAGA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) - El Centro del 27 de la Diputación de Málaga y el Aula de Cultura SUR organizan una nueva cita de 'Un café cargado de lecturas', el ciclo literario que reúne a autores y a sus lectores para departir en una tertulia en el Hotel Molina Lario.

Tras recibir el pasado octubre a Gabriela Ybarra, el ciclo prosigue esta temporada con el escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón, que se reunirá con sus lectores este miércoles, 6 de noviembre, a partir de las 18.00 horas en el Café de Bolsa del Hotel Molina Lario.

Lo acompañarán el director del Centro del 27 de la Diputación, José Antonio Mesa Toré, y el director del Aula de Cultura Sur, Pablo Aranda. El acto es de entrada libre hasta completar aforo, han indicado desde la Diputación de Málaga en un comunicado.

El caraqueño Rodrigo Blanco Calderón se alzó con el Premio de la Bienal de Novela Vargas Llosa en Guadalajara el pasado mayo por su primera novela 'The Night', publicada en España por Alfaguara y en Francia por Gallimard.

Se licenció en la Universidad Central de la capital venezolana, donde también obtuvo un Magister en estudios literarios y se desempeñó como docente. En 2005 publicó 'Una larga fila de hombres', al que siguió en 2007 'Los invencibles' y en 2011 'Las rayas' en la editorial Puntocero, todos ellos volúmenes de relatos que fueron calurosamente saludados por la crítica.

Actualmente vive en Málaga tras una larga estancia en París preparando una tesis en la Universidad París 13 sobre Juan Carlos Méndez Guédez, autor venezolano residente en Madrid.

La novela 'The Night' se ambienta durante el corte de luz de 2010 en Caracas. El jurado del premio señaló que es una "novela polifónica, construida como un juego de muñecas rusas, un artefacto literario construido con maestría por un narrador que sabe apreciar la complejidad de su metrópoli natal y de la vida de sus habitantes. Tiene pasajes, personajes y espacios que ya no existen o no de la misma manera, es como una memoria rencorosa pero también solidaria y tierna de lo que pasa a través de la historia".