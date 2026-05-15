El Espacio Santa Fe de Huelva reúne a más de 170 artistas de España e Iberoamérica en el I Festival 'Mirando a Poniente'

Inauguracion I Festival Mirando a Poniente. - ACI

HUELVA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Santa Fe de Huelva reúne desde este viernes 15 de mayo obras de más de 170 artistas de España e Iberoamérica en el I Festival Mirando a Poniente, un nuevo proyecto promovido por la Asociación Cultural Iberoamericana (ACI) que se desarrollará hasta el próximo 13 de junio en este y otros espacios de la ciudad y de los Lugares Colombinos de la provincia onubense.

La pintura, la escultura y la fotografía se dan la mano en esta sala en el marco de una iniciativa que "va mucho más allá". El Festival Mirando a Poniente es "cultura integral" y también dará cabida a las artes escénicas, la literatura, la música y actividades infantiles, "toda la cultura que hace que un pueblo sea un pueblo culto", ha manifestado el presidente de la ACI, Jaime de Vicente, durante la inauguración de este acontecimiento.

De Vicente ha animado a la ciudadanía a "disfrutar del arte de primerísima calidad" de Andalucía e Iberoamérica, "algo realmente excepcional que aspiramos a que sea el acontecimiento cultural más importante del año en Andalucía", ha proseguido el presidente de la asociación durante el acto inaugural, que también ha contado con la presencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y del concejal de Cultura, Nacho Molina.

Por último, Jaime de Vicente ha destacado la "sintonía entre entidades públicas y privadas para conseguir buenos resultados" como este festival que "queremos que tenga continuidad", por lo que ha agradecido al Ayuntamiento de Huelva su colaboración y la cesión de este espacio, que "por primera vez se llena de arte en su totalidad".

"El agradecimiento es nuestro por traer todo esto a Huelva", ha recalcado la alcaldesa, que ha calificado este proyecto como "una exposición maravillosa que dice mucho de los artistas de Huelva", donde "tenemos grandísimos artistas que son capaces de poner en valor lo que es Huelva y que además saben trabajar en equipo", ha subrayado Miranda.

Asimismo, la alcaldesa se ha puesto "a disposición de la asociación para ofreceros todo lo necesario", al tiempo que se ha comprometido a seguir apoyando esta iniciativa. "Os seguiremos acompañando en el camino poniendo a vuestra disposición todos los recursos del Ayuntamiento", ha resaltado.

Por último, Pilar Miranda ha tenido palabras de elogio hacia Jaime de Vicente, que es "Medalla de Huelva porque junto a su equipo ha hecho y hace un trabajo por Huelva inestimable", ha subrayado. "Huelva te debe muchísimo. Te necesitamos, te homenajeamos y te queremos. Personas como tú hacen ciudades grandes", ha recalcado.

El I Festival Mirando a Poniente, que también cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Puerto de Huelva, reúne a creadores de nueve países iberoamericanos junto a una amplia representación andaluza y de otras regiones de España.

Todo ello en un contexto que sitúa a la capital onubense y los Lugares Colombinos como punto de convergencia de distintas miradas y lenguajes artísticos del ámbito iberoamericano, con una destacada presencia de creadores locales como eje anfitrión del proyecto.

El programa de exposiciones se desarrollará principalmente en el Espacio Cultural Santa Fe, con una superficie expositiva superior a los 1.700 metros cuadrados, e incorporará otros enclaves vinculados a los Lugares Colombinos de la provincia de Huelva, reforzando el vínculo entre el presente creativo y la memoria histórica compartida entre España y América.

La celebración del festival coincide con un año de especial significación para la Comunidad Iberoamericana de Naciones, en el que tendrá lugar en España una nueva Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, circunstancia que enmarca esta iniciativa dentro de un contexto más amplio de cooperación cultural.