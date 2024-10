Es la mujer más joven en recibir este premio y la segunda galardonada de menos edad, por detrás de Antonio Banderas

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aitana Sánchez-Gijón recibirá el Goya de Honor 2025, el máximo reconocimiento de la Academia de Cine, según ha dado a conocer este jueves la institución, por lo que se convierte en la mujer más joven en recibirlo. El Goya de Honor se entregará en la 39 edición de los Premios Goya, que se celebrará el 8 de febrero en el Palacio de Congresos de Granada.

La Junta Directiva de la Academia de Cine ha decidido otorgarle este premio a la actriz por "ser una gran compañera", con 38 años de trayectoria a sus espaldas, "muy querida en el mundo del cine, respetada por sus compañeros y reconocida por el público y la crítica desde sus comienzos".

"Una actriz seria, competente, entregada, cercana y que sabe otorgar a sus trabajos verdad, sinceridad y profundidad", ha anunciado en rueda de prensa el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, que ha asegurado que la actriz "está en su mejor momento profesional" y le augura "muchas y grandes interpretaciones" en el futuro.

Tras el anuncio, Aitana Sánchez-Gijón, que fue la primera presidenta de la Academia, ha reconocido en la sede de la Academia que estaba "en shock y revuelta" desde que Méndez-Leite le comunicó la noticia por teléfono, y ha confesado que le echó una bronca al presidente porque "no entendía el premio siendo relativamente joven".

"Siempre he considerado que debía recibir este galardón alguien con una trayectoria más larga. La verdad es que me sorprendió y se lo discutí, pero llegó un momento que me dijo, '¿me lo vas a rechazar?' Y entonces ya me quedé callada y me di cuenta de que si decía que no ahora, porque considero que no me lo merezco lo suficiente, quizá en el futuro no vuelva a tener la oportunidad", ha recordado.

Durante su intervención, Aitana Sánchez-Gijón, que ha indicado que se sentía "abrumada y muy feliz", ha afirmado que el Goya de Honor supone un "espaldarazo" a su trayectoria y una "inyección de vida y amor", y ha agradecido el cariño recibido por los compañeros de profesión durante su carrera. "Es un estímulo enorme y siento que estoy en un momento estupendo y me siento muy bien como profesional", ha admitido.

"Es una sensación de amor por mis compañeros. Sentirme que formo parte de esta familia del cine y que hay compañeros que valoran que llevo toda la vida aquí es una alegría", ha comentado.

UNA "PRIVILEGIADA" EN EL CINE

La premiada se ha acordado de Alicia Hermida, su "maestra" de teatro y de Óscar Vidal, su primer profesor de teatro en la Escuela María Galleta. Además, ha recordado cómo era la Academia de Cine durante los dos años que estuvo al frente de la institución y la transformación que se ha vivido desde entonces.

"Se apilaba todo el material y todas las donaciones que nos hacían en los pasillos. Uno de los objetivos de mi legislatura fue conseguir que Patrimonio nos cediera un lugar a la altura de las necesidades de una Academia como la nuestra que estaba ya teniendo más de lo que podía abarcar en ese momento", ha manifestado.

Asimismo, ha reconocido que se considera una "privilegiada" por poder vivir exclusivamente de su profesión, aunque confiesa que también ha tenido cierta "suerte" para llegar hasta aquí. "Me lo he ido encontrando por el camino. Yo nunca he tenido una gran ambición. A mi hay cosas que me han sucedido de casualidad. He podido hacer ciertas elecciones conscientes y siempre me lo he intentado tomar con mucha seriedad, pero sin perder de vista que es un juego", ha remarcado, antes de concluir su intervención diciendo que aún tenía que "asimilar" la noticia.

La actriz no ha recibido ningún Goya hasta este galardón, pero sí que ha estado nominada y, además, destaca entre sus galardones una Concha de Plata en el Festival de San Sebastián.

Aitana Sánchez-Gijón ha trabajado en películas de Fernando Hernán Gómez, Pilar Miró, Bigas Luna, Vicente Aranda, Jaime Chávarri, Manolo Uribe, Fernando Colomo, Manolo Gómez Pereira o Patricia Ferreira, entre otros. A nivel internacional ha participado en cintas de como Brad Anderson, Luis Puenzo o Juan José Campanella.

Este galardón se ha otorgado a 30 hombres y a nueve mujeres y en los últimos diez años se ha galardonado a cinco hombres y a cinco mujeres. En anteriores ediciones, el Goya de Honor se ha otorgado a Juan Mariné (2024), Carlos Saura (2023), José Sacristán (2022), Ángela Molina (2021), Marisol (2020), Chicho Ibáñez Serrador (2019), Marisa Paredes (2018), Ana Belén (2017), Mariano Ozores (2016) o Antonio Banderas (2015), entre otros.