'Los Almendros' (La guitarra flamenca de Yerai Cortés), Mejor Canción Original en los Premios Goya 2025

GRANADA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Los Almendros', de Antón Álvarez, Yerai Cortés y La Tania, para 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' ha recibido este sábado el Premio Goya 2025 a la Mejor Canción Original.

En esta categoría también competían las composiciones 'Show me', de Fernando Velázquez para 'Buffalo Kids'; 'El borde del mundo', de Valeria Castro para 'El 47'; 'La Virgen Roja', de Maria Arnal para 'La Virgen Roja'; 'Love is the worst', de Alondra Bentley e Isaki Lacuesta pra 'Segundo premio'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 39 edición, una ceremonia que tiene lugar en el Palacio de Congresos de Granada.