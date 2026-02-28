BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Álvaro Cervantes ha sido galardonado este sábado el Premio Goya 2026 a la Mejor Actor de Reparto por su papel en la película 'Sorda'.

En esta categoría competían Miguel Rellán, por 'El cautivo'; Juan Minujín, por 'Los Domingos'; Kandido Uranga, por 'Maspalomas', y Tamar Novas, por 'Rondallas'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).