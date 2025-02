España.-Goya.- Carolina Yuste, Mejor actriz protagonista en los Premios Goya 2025 por su papel en 'La infiltrada'

GRANADA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Carolina Yuste ha obtenido este sábado el Premio Goya 2025 a la Mejor actriz protagonista por su papel en la película 'La infiltrada'.

En esta categoría también competían Emma Vilarasau, por 'Casa en flames'; Julianne Moore, por 'La habitación de al lado' (The Room Next Door); Tilda Swinton, por 'La habitación de al lado' (The Room Next Door); y Patricia Lopez Arnaiz, por 'Los destellos'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 39 edición, una ceremonia que tiene lugar en el Palacio de Congresos de Granada.