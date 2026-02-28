BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz han recibido este sábado el Premio Goya 2026 a la Mejor Canción Original por la canción 'Flores para Antonio, para la película homónima.

En esta categoría también competían las composiciones 'La Arepera', de Albertina Carri y Paloma Peñarrubia Ruiz para '¡Caigan las rosas blancas!'; 'Hasta que me quede sin voz', de Leiva para 'Hasta que me quede sin voz'; 'Y mientras tanto, canto', de Víctor Manuel para 'La cena'; y 'Caminar el tiempo', de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars para 'Parecido a un asesinato'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).