Goya.- José Ramón Soroiz, Mejor actor protagonista en los Premios Goya 2026 por 'Maspalomas'

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

José Ramón Soroiz ha sido premiado con el premio al Mejor actor protagonista en los Premios Goya 2026 por su interpretación en 'Mapaloma'.

El actor competía por este galardón con Alberto San Juan, por 'La cena'; Miguel Garcés, por 'Los Domingos'; Jose Ramon Soroiz, por 'Maspalomas'; Mario Casas, por 'Muy lejos'; y Manolo Solo, por 'Una quinta portuguesa'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).