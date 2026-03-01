Miriam Garlo, Mejor Actriz Revelación en los Premios Goya 2026 por su papel en 'Sorda'

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mariam Garlo ha recibido este sábado el Premio Goya 2026 a la Mejor Actriz Revelación por su papel en la película 'Sorda'.

A este galardón también aspiraban Nora Hernández, por 'La cena'; Blanca Soroa, por 'Los Domingos; Elvira Lara, por 'Los Tortuga'; y Llúcia Garcia, por 'Romería'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).